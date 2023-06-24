В Кремле заявили, что Владимир Путин "в курсе" . У "бункерного деда" добавили, что вроде бы принимают все необходимые меры. Тем временем российские телеграмм-каналы сообщают, что на улице Ростова вытащили технику росгвардии, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Пригожин объявил "поход на Кремль": украинцы со скоростью света отреагировали мемами

Что говорят в "Атеше"

Движение "Атеш" сообщило, что росгвардию отправили перехватить вагнеровцев.

Росгвардия отправилась на перехват "Вагнера". Агенты движения "АТЕШ" из Ростовской Росгвардии сообщают, что всем выдали боевое оружие и ориентировку на машины, на которых могут передвигаться боевики Вагнера. Приказ стрелять на поражение в случае малейшего неповиновения,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в "Атеше" заявили, что вагнеровцы могли переодеться в российских военных.

Тревожнее всего – в Ростове

В частности почти в самом центре города заметили БТРы. В целом же "все идет по плану". Настолько, что, по данным СМИ, в городе ввели план "Крепость".



БРТ в Ростове / Фото из сети

Говорят, уже есть приказ привести в полную боевую готовность подразделения министерства внутренних дел и нацгвардию. В то же время все пытаются делать "по тихому".



В Ростове "ничего не происходит" / Фото из сети



Атмосфера вечернего Ростова / Фото из сети

В то же время в DeepState отмечают, что авторы фото пытаются создать иллюзию, будто в городе много БТРов, снимая один из разных ракурсов.

"В итоге это лишь две единицы военной техники и неизвестно, стояли ли они там раньше. Возможно, это часть регулярной росгвардии, которая там находится постоянно", – говорится в сообщении.

Оперативно о "вастании" на России читайте в нашем телеграмме.