Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Також Британія запропонує більше військових навчань для українських військових.

Дивіться також "Ми знаємо ваш запит": генсек НАТО заявив, що союзники поставлять Україні 19 систем ППО

Що увійде до нового пакета військової допомоги

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів).

Яке озброєння передадуть Україні:

92 мільйони фунтів стерлінгів (близько 116 мільйонів доларів) на засоби для посилення військово-морських сил України, в тому числі малі катери, розвідувальні дрони, надводні безекіпажні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони.

68 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 85,5 мільйонів доларів) на засоби протиповітряної оборони, включно з радарами, наземними засобами для приманки і системами радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.

26 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 32,7 мільйонів доларів) Лондон скерує на надання підтримки та запасних частин для систем, раніше поставлених в Україну.

39 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 49 мільйонів доларів) призначені на надання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів і обладнання для посилення захисних можливостей Збройних сил України.

Крім того, Британія оголосила про намір запропонувати Україні більше військових навчань.

В публікації зазначається, що Україна звернулася до своїх союзників з проханням підтримати її не лише на полі бою, але й дипломатично в контексті потенційних переговорів з Росією, оскільки українські війська виснажені і мають менші сили на фронті, що простягається на 1170 кілометрів.