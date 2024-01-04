Путин уже не хочет говорить о войне: как взрывы в приграничных регионах действуют на россиян

Частые взрывы в приграничных российских регионах оказывают определенное влияние на население. А Путин в последнее время стал избегать упоминаний о войне, которую сам же развязал против Украины.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен заметил 24 Каналу, что глава Кремля не хочет отвечать на вопросы своего народа, касающиеся войны.

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Почему Путин прекратил говорить о войне

Политтехнолог отметил, что Путину нечего продемонстрировать своему народу, ведь нет результатов на поле боя. Однако российскому диктатору все же приходится отвечать на неудобные вопросы россиян.

Неприятно ему (Путину – 24 Канал) говорить о войне, это уже заметно,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Очень четко это, заметил он, продемонстрировала новогодняя речь Путина. В ходе этого действа уже не было ни солдатиков в камуфляжах, ни переодетых сотрудников федеральной службы охраны, ни слова "война". Российский же диктатор что-то говорил о миссии "великой России", семье.

Как могут повлиять на россиян взрывы в пограничных регионах

Тизенгаузен считает, что единственное, к чему могут привести регулярные взрывы в приграничных российских регионах, – увеличение количества людей, желающих скорейшего завершения войны. Однако они не будут открыто осуждать Путина, призывая заканчивать войну.

По его мнению, россияне, как ни парадоксально, будут обвинять Украину, вообще любого в том, что на их дома падают ракеты, которые они сами же и сбивают.

Но они подсознательно будут хотеть вернуться к тому уровню комфорта, который у них был,

– заявил политтехнолог.

Он отметил, что, например, во временно оккупированном Крыму многие уже говорят о том, что нужно заканчивать войну, потому что тревоги у них там часто раздаются.

Конечно, добавил Тизенгаузен, остаются там и те, которые все еще утверждают, что российская армия вот-вот победит. Но это "скоро" продолжается уже почти 2 года.

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