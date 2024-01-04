Політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив 24 Каналу, що глава Кремля не хоче відповідати на запитання свого народу, які стосуються війни.

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Чому Путін припинив говорити про війну

Політтехнолог зазначив, що Путіну нічого продемонструвати своєму народові, адже немає результатів на полі бою. Проте російському диктатору все ж доводиться відповідати на незручні запитання росіян.

Неприємно йому (Путіну – 24 Канал) говорити про війну, це вже помітно,

– наголосив Тизенгаузен.

Дуже чітко це, зауважив він, продемонструвала новорічна промова Путіна. Під час цього дійства вже не було ні солдатиків у камуфляжах, ні перевдягнених співробітників федеральної служби охорони, ані слова "війна". Натомість російський диктатор щось говорив про місію "великої Росії", сім'ю.

Як можуть вплинути на росіян вибухи у прикордонні

Тизенгаузен вважає, що єдине, до чого можуть призвести регулярні вибухи у прикордонних російських регіонах, – збільшення кількості людей, які хочуть якнайшвидшого завершення війни. Однак вони не будуть відкрито засуджувати Путіна, закликаючи закінчувати війну.

На його думку, росіяни, як не парадоксально, звинувачуватимуть Україну, загалом будь-кого в тому, що на їхні будинки падають ракети, які вони самі ж і збивають.

Але вони підсвідомо хотітимуть повернутись до того рівня комфорту, який у них був,

– заявив політтехнолог.

Він зауважив, що, наприклад, у тимчасово окупованому Криму багато хто вже говорить про те, що треба закінчувати війну, тому що тривоги у них там часто лунають.

Звісно ж, додав Тизенгаузен, залишаються там і ті, які все ще стверджують, що російська армія ось-ось переможе. Але це "скоро" триває вже майже 2 роки.

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