Политтехнолог Борис Тизенгаузен заметил 24 Каналу, что глава Кремля не хочет отвечать на вопросы своего народа, касающиеся войны.
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Почему Путин прекратил говорить о войне
Политтехнолог отметил, что Путину нечего продемонстрировать своему народу, ведь нет результатов на поле боя. Однако российскому диктатору все же приходится отвечать на неудобные вопросы россиян.
Неприятно ему (Путину – 24 Канал) говорить о войне, это уже заметно,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Очень четко это, заметил он, продемонстрировала новогодняя речь Путина. В ходе этого действа уже не было ни солдатиков в камуфляжах, ни переодетых сотрудников федеральной службы охраны, ни слова "война". Российский же диктатор что-то говорил о миссии "великой России", семье.
Как могут повлиять на россиян взрывы в пограничных регионах
Тизенгаузен считает, что единственное, к чему могут привести регулярные взрывы в приграничных российских регионах, – увеличение количества людей, желающих скорейшего завершения войны. Однако они не будут открыто осуждать Путина, призывая заканчивать войну.
По его мнению, россияне, как ни парадоксально, будут обвинять Украину, вообще любого в том, что на их дома падают ракеты, которые они сами же и сбивают.
Но они подсознательно будут хотеть вернуться к тому уровню комфорта, который у них был,
– заявил политтехнолог.
Он отметил, что, например, во временно оккупированном Крыму многие уже говорят о том, что нужно заканчивать войну, потому что тревоги у них там часто раздаются.
Конечно, добавил Тизенгаузен, остаются там и те, которые все еще утверждают, что российская армия вот-вот победит. Но это "скоро" продолжается уже почти 2 года.
Путин и война: последние новости
- Жители семи регионов России в новогоднюю ночь стали свидетелями "откровенного выступления" Путина. Так, вместо новогоднего обращения российского диктатора они имели возможность услышать выступление о военных неудачах и экономических потерях. Донести правду до россиян помогли украинские хакеры, взломавшие российский интернет-провайдер.
- Уже 1 января Путин решил встретиться с ранеными на войне оккупантами и в который раз наговорил бреда. Международный преступник снова начал делать свои "миротворческие" заявления. Примечательно, что после этого стал угрожать разобраться с Западом.
- Аналитики Института изучения войны считают, что озвучивание главой Кремля тезисов о войне России с Западом, а не Украиной, имеет конкретную цель. В частности, Путин хочет добиться признания "права" России на контроль над отдельными странами Восточной Европы.