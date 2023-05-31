Гаага вже зачекалася: Путін відмовляється їхати в Індію та на інавгурацію Ердогана

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна, кремлівський диктатор став фактично невиїзним. Щоб не сидіти на лаві підсудних у Гаазі, Путін змушений відмовитися від закордонних візитів.

Деталі повідомив журналіст Денис Казанський. Відомо, що Путін не відвідає черговий саміт ШОС до Індії. Пропустить він й інавгурацію президента Туреччини Реджепа Ердогана.

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У диктатора заявили, що замість Путіна на церемонії інавгурації Ердогана буде спікер держдуми В'ячеслав Володін. Анонімне російське джерело у парламенті РФ заявило, що поїздку в Індію також скасують, бо бункерний диктатор не почувається досить захищеним.

Якщо Путін не поїде в Індію – то це через ордер, зрозуміло. Президент не почувається досить захищеним, у тому числі і через недавні атаки безпілотників на Москву, і намагається мінімізувати ризики для себе,

– додав співрозмовник видання "Верстка".

Що цьому передувало

У серпні Путін запрошений на саміт БРІКС до Південної Африки, яка є країною-учасницею Римського статуту. У ПАР активно шукають способи, як уникнути своїх зобов'язань та не заарештовувати Путіна, якщо він приїде.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна, а також уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортацію українських дітей в Росію. Суд вважає їх обох особами, що відповідальні за скоєння воєнного злочину.

Видача МКС ордерів на арешт Путіна на Львової-Бєлової означає, що відтепер вони мають офіційний статус підозрюваних у скоєнні міжнародного злочину, пояснив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності, – зазначив він.

Костін зазначив, що Офіс генерального прокурора України передав МКС понад 40 томів матеріалів щодо насильницької депортації дітей. Загалом у провадженнях, в яких Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою, наголосив Костін.