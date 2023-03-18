Путін увійшов, як повноправний член "хорошої компанії" негідників, вбивць і кіднеперів.

Дивіться також Він заслуговує на міжнародний трибунал, – СБУ готує доказову базу проти Путіна

Як виглядає компанія Путіна

Нагадаємо, кого ще з президентів оголошували у міжнародний розшук: це і Ухуру Кеніатта з Кенії, і Лоран Гбагбо з Кот-д'Івуару, і суданський "вічний" правитель Омар аль-Башир. Усіх їх об'єднує одні й ті ж злочини – узурпація влади, тортури, воєнні злочини, розв'язання війн та міжетнічної ворожнечі.

Компанія Путіна: дивіться інфографіку SPRAVDI

Ордер на арешту Путіна: що відомо