Голова Служби безпеки України Василь Малюк наголосив, що рішення Палати досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Росії Владіміра Путіна є важливим кроком на шляху до притягнення його до відповідальності за злочини у війні проти України.

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Притягнення Путіна до відповідальності

Насильницька депортація українських дітей до РФ – це один із багаточисельних злочинів Росії. І Путін обов’язково повинен відповідати за них особисто,

– підкреслив Василь Малюк.

Він нагадав, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора СБУ розслідує понад 31 тисяч кримінальних проваджень, які стосуються воєнних та інших злочинів Росії проти міжнародного гуманітарного права, що вчинені в Україні. І серед них Служба досліджує наразі понад 16 тисяч фактів незаконного переміщення дітей.

"Слідчі спецслужби працюють щоденно, аби не тільки виконавці, але й головний "організатор" злочинів отримали покарання. Ми робимо все, щоб показати світу не емоції, а чітку доказову базу, яка зрештою приведе Путіна до заслуженого фіналу на лаві підсудних. Путін однозначно заслуговує на міжнародний трибунал", – зазначив Василь Малюк.

Кожного злочинця буде покарано

Крім того, Служба безпеки продовжує розслідувати факти російських ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, у тому числі дитячих лікарнях і школах. Такі ворожі атаки призводили до масової гибелі й травмування дітей в різних регіонах України.

Також триває розслідування фактів жорстокого поводження російськими загарбниками з військовополоненими та цивільними заручниками.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України. Кожного злочинця буде викрито і притягнуто до відповідальності, незалежно від того, де він переховується від правосуддя.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна через ситуацію в Україні.