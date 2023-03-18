Журналіст-міжнародник Роман Цимбалюк вважає, що в системі російської влади нічого не змінилось за цей час. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, росіяни створили 100% нацистський режим.
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Путіну начхати
Він зауважив, що на відміну від фашистської Німеччини, на Гітлера хоча б влаштовували замахи. В Росії навіть цього не відбувається з Путіним.
Звичайно, його посилено охороняють і посилюють засоби безпеки. Проте, якщо подивитись на російський розклад, то Путін має всю повноту влади, він проводить цю війну, особисто ухвалюючи рішення. А на втрати російських матерів і дружин йому абсолютно начхати. Зокрема, на бурятських,
– наголосив журналіст.
Цимбалюк звернув увагу, коли російський диктатор перебував в Улан-Уде (столиці Бурятії – 24 Канал) і розмовляв з місцевими щодо виробництва нових гелікоптерів, поруч з ним не було бурятів.
А були спеціально підготовлені особи, яких ймовірно набрали у ФСО, бо вони здали аналізи,
– припустив він.
Співрозмовник зауважив, що виходить в цій війні, цілі якої навіть не оголошуються, всіх все влаштовує. І про еліту та олігархів немає сенсу говорити, тому що в Росії немає олігархів.
Роман Цимбалюк про можливість замаху на Путіна: дивіться відео
Путін скаже, що це його "останній термін"
"Олігархи це ті, хто впливає на політику в державі. Але там немає політики – є одноосібна влада Владіміра Путіна. Тому якихось ризиків для нього немає найближчим часом. Звичайно, завжди буває щось неочікуване. Проте, ймовірно, все буде йти, як і раніше, попри ситуацію на фронті", – підкреслив він.
Журналіст впевнений, що українські Збройні сили виб'ють росіян з окупованих територій, але вони закриються у своїй Росії і будуть накопичувати ненависть до себе в першу чергу і до всього світу.
"А у 2024 році Путін оголосить, що його вкотре вибрали президентом Росії і скаже, що це його "останній термін". Попередні теж були "останніми", але у них там все цікаво відбувається", – повідомив Роман Цимбалюк.
Що відбувається в російських елітах: важливе
- Російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський вважає, що найближчим часом росіянам, які мають величезні статки, доведеться дуже сильно розщедритись на військову кампанію Путіна. Він додав, що "розтяжка", на яку Путін зараз саджає олігархів, дуже потужна, у них не залишається вибору.
- Кандидат психологічних наук Дмитро Попов припустив, що за останній час Владімір Путін зустрічався із ватажком Чечні Рамзаном Кадировим, а перед тим – з його сином, і кожного разу там були різні двійники російського диктатора. Як вважає Попов, самого оригінального Путіна не бачили ще з кінця "нульових" років або ж той дуже змінився через пластичні операції.
- Ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов наголосив, якщо є люди, які коли-небудь вб’ють Путіна, то це ті 117 російських мільярдерів, які з минулого року втрачають усі свої гроші. За його словами, вони витратили 20 – 30 років для того, щоб накрасти собі багато мільярдів, а тепер щодня втрачають гроші.