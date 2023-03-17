Таку думку на стрімі 24 Каналу висловив кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Як припускає Попов, самого оригінального Путіна не бачили ще з кінця "нульових" років або ж той дуже змінився через пластичні операції. Зараз Кремль використовує різних двійників, серед яких є і "бункерний" – він рідко з'являється на публіці.

До теми У церкві на Різдво був двійник Путіна: що на це вказує

Хто був на зустрічі з Кадировим

Як зазначив Попов, судячи зі світлин, в Кадирова дійсно щось негаразд зі здоров'ям. У нього ще сильніше погіршилася дикція. А на самій зустрічі його могли наколоти або він був в стані ремісії.

З Кадировим чомусь спілкувався, на мій погляд, "бункерний". Я останній раз говорив, що його бачили з Шойгу. Зараз він виповз. Не розумію чому. Немає підстав для того, щоб використовувати "бункерного". Адже Кадиров хворий. А хвора людина є носієм будь-чого небезпечного для "бункерного",

– зазначив Попов.

Дивіться повне інтерв'ю з Дмитром Поповим на ютубі 24 Каналу

Зустріч з 17-річним сином Кадирова відбулася дещо раніше. Але Попов припускає, що там був двійник Владіміра Путіна, який виступав перед федеральними зборами та багато "кхекав".

Цілком ймовірно, що у такий спосіб Кадиров старший презентував свого спадкоємця. 17-річного хлопця поступово підводять до місцевих еліт.

Як відрізнити двійників Путіна