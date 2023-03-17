Такое мнение на стриме 24 Канала выразил кандидат психологических наук Дмитрий Попов. Как предполагает Попов, самого оригинального Путина не видели еще с конца "нулевых" лет либо тот сильно изменился из-за пластических операций. Сейчас Кремль использует разных двойников, среди которых есть и "бункерный" – он редко появляется на публике.

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Кто был на встрече с Кадыровым

Как отметил Попов, судя по фотографиям, у Кадырова действительно что-то не так со здоровьем. У него еще сильнее ухудшилась дикция. А на самой встрече его могли наколоть или он был в состоянии ремиссии.

С Кадыровым почему-то общался, на мой взгляд, "бункерный". Я последний раз говорил, что его видели из Шойгу. Сейчас он выполз. Не понимаю почему. Нет оснований для того, чтобы использовать "бункерного". Кадыров ведь болен. А больной человек является носителем чего-либо опасного для "бункерного",

– отметил Попов.

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Встреча с 17-летним сыном Кадырова состоялась несколько раньше. Но Попов предполагает, что там был другой двойник Владимира Путина, выступавший перед федеральным собранием и который много "кхекал".

По всей вероятности, таким образом Кадыров старший презентовал своего наследника. 17-летнего парня постепенно подводят к местным элитам.

Как отличить двойников Путина