Такое мнение на стриме 24 Канала выразил кандидат психологических наук Дмитрий Попов. Как предполагает Попов, самого оригинального Путина не видели еще с конца "нулевых" лет либо тот сильно изменился из-за пластических операций. Сейчас Кремль использует разных двойников, среди которых есть и "бункерный" – он редко появляется на публике.
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Кто был на встрече с Кадыровым
Как отметил Попов, судя по фотографиям, у Кадырова действительно что-то не так со здоровьем. У него еще сильнее ухудшилась дикция. А на самой встрече его могли наколоть или он был в состоянии ремиссии.
С Кадыровым почему-то общался, на мой взгляд, "бункерный". Я последний раз говорил, что его видели из Шойгу. Сейчас он выполз. Не понимаю почему. Нет оснований для того, чтобы использовать "бункерного". Кадыров ведь болен. А больной человек является носителем чего-либо опасного для "бункерного",
– отметил Попов.
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Встреча с 17-летним сыном Кадырова состоялась несколько раньше. Но Попов предполагает, что там был другой двойник Владимира Путина, выступавший перед федеральным собранием и который много "кхекал".
По всей вероятности, таким образом Кадыров старший презентовал своего наследника. 17-летнего парня постепенно подводят к местным элитам.
Как отличить двойников Путина
- Экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал, чем отличаются двойники кремлевского диктатора Владимира Путина. Различия спокойно можно найти на фото и видео.
- К примеру, 21 февраля во время выступления перед федеральным собранием Путин все время кашлял, выглядел плохо и сидел в 50 метрах от проверенных депутатов. Уже на следующий день был совсем другой Путин. Он имел более широкое лицо, словно сильно распух за 24 часа. У него по-другому расположены глазные впадины, другая голова и морщинки. Также у него был несколько иной голос.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов также сомневался в подлинности Путина.