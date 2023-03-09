Таку думку під час стріму на ютубі 24 Каналу висловив кандидат психологічних наук Дмитро Попов. За його словами, спершу може здатися, що під час різдвяної служби стояв справжній Путін, адже тоді він був наодинці. Але це не так.

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Я теж спочатку так гадав. Навіть Гіркін теж це помітив. Він теж на своїх виступах казав, що справжній Путін був у церкві. Але після вимірювання я побачив, що ні. Це – двійник,

– зазначив Попов.

Двійників можна відрізнити за поведінкою, зовнішніми ознаками і дрібними особливостями на обличчі тощо. Як підкреслив Попов, бункерний Путін зараз перебуває у дуже тяжкому стані – у нього проблеми зі здоров'ям. Там також погано працює права частина тіла.

Скільки справжньому Путіну років

Як вважає Попов, справжньому Владіміру Путіну дійсно може бути 70 років, як про це йдеться в офіційній біографії. Однак, за іншими джерелами, зараз російському диктатору вже 72 роки. Достеменної інформації насправді немає. Але бункерний на цей вік дійсно відповідає.

Попов розповів несподівані деталі про двійників Путіна: дивіться відео

Інші двійники є дещо молодшими. Комусь навіть важко дати і 60 років.

Є і молодші. Той, який виступав на стадіоні… Я б йому і 60 років не дав бив. А той, хто виступав перед депутатами, йому за 60. Але не 70,

– розповів Попов.

Скільки у Путіна є двійників