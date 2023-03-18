Путин вошел, как полноправный член "хорошей компании" негодяев, убийц и киднеперов.
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Как выглядит компания Путина
Напомним, кого еще из президентов объявляли в международный розыск: это и Ухуру Кениатта из Кении, и Лоран Гбагбо из Кот-д'Ивуара, и суданский "вечный" правитель Омар аль-Башир. Всех их объединяет одни и те же преступления – узурпация власти, пытки, военные преступления, развязывание войн и межэтническая вражда.
Компания Путина: смотрите инфографику SPRAVDI
Ордер на арест Путина: что известно
- Генпрокурор Андрей Костин рассказал, что ордер на арест Путина означает, что за пределами России кремлевского диктатора должны арестовать и передать в суд.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что теперь Путина и Львову-Белову арестуют на территории стран, ратифицировавших Римский устав.
- В России уже отреагировали на заявление Международного уголовного суда. Два слова смогла сказать Мария Захарова – спикер МИД России. Она назвала решение "ничтожным", а ордер – "рецептом на арест".
- Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что решение МКС вызовет испуг не столько у политических и военных приспешников Путина, а сколько у бизнес-элиты России. По его словам, перед ними есть сразу три сценария развития событий.