Гаага уже заждалась: Путин отказывается ехать в Индию и на инаугурацию Эрдогана

После того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, кремлевский диктатор стал фактически невыездным. Чтобы не сидеть на скамье подсудимых в Гааге, Путин вынужден отказаться от зарубежных визитов.

Подробности сообщил журналист Денис Казанский. Известно, что Путин не посетит очередной саммит ШОС в Индии. Пропустит он и инаугурацию президента Турции Реджепа Эрдогана.

Интересно Путину крайне нужно фото хотя бы с кем-нибудь: решится ли он на визит в Турцию

У диктатора заявили, что вместо Путина на церемонии инаугурации Эрдогана будет спикер госдумы Вячеслав Володин. Анонимный российский источник в парламенте РФ заявил, что поездку в Индию также отменят, потому что бункерный диктатор не чувствует себя достаточно защищенным.

Если Путин не поедет в Индию – это из-за ордера, разумеется. Президент не чувствует себя достаточно защищенным, в том числе и из-за недавних атак беспилотников на Москву, и пытается минимизировать риски для себя,

– добавил собеседник издания "Верстка".

Что этому предшествовало

В августе Путин приглашен на саммит БРИКС в Южную Африку, которая является страной-участницей Римского устава. В ЮАР активно ищут способы, как избежать своих обязательств и не арестовывать Путина, если он приедет.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за депортации украинских детей в Россию. Суд считает их обоими лицами, ответственными за совершение военного преступления.

Выдача МКС ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что теперь они имеют официальный статус подозреваемых в совершении международного преступления, пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности,

– отметил он.

Костин отметил, что Офис генерального прокурора Украины передал МКС более 40 томов материалов по насильственной депортации детей. Всего в производствах, в которых Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно больше, подчеркнул Костин.