Реджеп Эрдоган объявит состав нового правительства после принесения присяги в парламенте 2 или 3 июня. Сначала будут объявлены окончательные результаты выборов Высшим избирательным советом.
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Церемония инаугурации состоится в Анкаре
Также ожидается, что депутаты примут присягу на заседании парламента в пятницу, 2 июня. Президент Эрдоган примет присягу в парламенте после принесения присяги новым составом парламента.
Церемония инаугурации состоится в президентском комплексе в Анкаре. В церемонии ожидается участие лидеров зарубежных стран.
Первые зарубежные визиты Эрдоган совершит в Азербайджан и самопровозглашенное государство Турецкой Республики Северного Кипра.
Эрдоган победил на выборах: что известно
- Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган останется во главе страны на еще один президентский срок. Всего Эрдоган находится у власти в Турции около 20 лет.
- Во втором туре выборов президента Турции ему удалось опередить своего конкурента, оппозиционного лидера Кемаля Киличдароглу. Эрдоган получил более 52% голосов, когда его оппонент набрал около 48%.
- Окончательные результаты второго тура президентских выборов в Турции Высшая избирательная комиссия будет объявлена в Официальном вестнике 1 июня.
- Киличдароглу заявил, что выборы президента 2023 года были "самыми несправедливыми за последние годы".
- Украинский лидер Владимир Зеленский уже поздравил Эрдогана с победой на выборах