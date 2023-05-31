Реджеп Эрдоган объявит состав нового правительства после принесения присяги в парламенте 2 или 3 июня. Сначала будут объявлены окончательные результаты выборов Высшим избирательным советом.

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Церемония инаугурации состоится в Анкаре

Также ожидается, что депутаты примут присягу на заседании парламента в пятницу, 2 июня. Президент Эрдоган примет присягу в парламенте после принесения присяги новым составом парламента.

Церемония инаугурации состоится в президентском комплексе в Анкаре. В церемонии ожидается участие лидеров зарубежных стран.

Первые зарубежные визиты Эрдоган совершит в Азербайджан и самопровозглашенное государство Турецкой Республики Северного Кипра.

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