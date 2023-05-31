Реджеп Ердоган оголосить склад нового уряду після складення присяги в парламенті 2 або 3 червня. Спочатку будуть оголошені остаточні результати виборів Вищою виборчою радою.

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Церемонія інавгурації відбудеться в Анкарі

Також очікується, що депутати складуть присягу на засіданні парламенту у п'ятницю, 2 червня. Президент Ердоган складе присягу в парламенті після складення присяги новим складом парламенту.

Церемонія інавгурації відбудеться в президентському комплексі в Анкарі. У церемонії очікується участь лідерів іноземних країн.

Перші закордонні візити Ердоган здійснить в Азербайджан та до самопроголошеної держави Турецької Республіки Північного Кіпру.

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