Попередньо до 21:00 мала діяти заборона на публікування попередніх результатів виборів. О 18:15 за Києвом центральний виборчий комітет Туреччини зняв цю заборону і ЗМІ публікують результати опрацювання перших голосів. Однак дані різняться.

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Триває відкриття виборчих скриньок

Виборчі комісії продовжують відкривати виборчі скриньки для подальшого опрацювання результатів голосування.

Станом на 18:40 турецькі ЗМІ публікують наступні результати опрацювання 66,65% бюлетенів.

Реджеп Ердоган – 54,78% або ж понад 18,3 мільйона голосів;

Кемаль Киличдароглу – 45,22% або ж понад 15,1 мільйона голосів.

За даними виборчої комісії, явка на голосуванні склала понад 83% виборців.

Вибори президента Туреччини

Вибори президента Туреччини відбуваються на тлі економічної кризи в країні спричинених інфляцією та наслідками руйнівного землетрусу, який у лютому цього року забрав десятки тисяч життів.

У першому турі жоден кандидат не набрав понад 50% голосів, тому в країні оголосили другий тур, до якого вийшли чинний президент Реджеп Ердоган та кандидат від об'єднаної коаліції Кемаль Киличдароглу.

Кемаль Киличдароглу став кандидатом у президенти від коаліції 6 опозиційних партій. Політик відомий тим, що завжди був в опозиції до турецької влади. Киличдароглу обіцяє повернути в Туреччину демократію та провести курс на зближення з Євросоюзом та США.

Сінан Онан – кандидат, який посів третє місце у третьому турі, підтримав Реджепа Ердогана. Онан у першому турі набрав 5% голосів.

Кемаль Киличдароглу є прихильником чинної зовнішньої політики Туреччини у контексті війни в України – він, як й Ердоган, вважає потрібними економічні зв'язки з Росією. Однак напередодні першого туру він звинуватив Росію у спробі втрутитися у вибори.