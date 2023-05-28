Зміни для Туреччини будуть різкими у будь-якому випадку, хто б не переміг сьогодні. Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов.

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Обидва діятимуть виходячи з інтересів Туреччини

За його словами, у випадку перемоги обидва кандидати, найперше, діятимуть в інтересах Туреччини на міжнародній арені. Якщо інтереси країни збігатимуться з інтересами України, то великої різниці між тим, хто переможе, не буде. Вони обидва не будуть розривати стосунки з Росією, як і робити серйозний ухил на співпрацю з Заходом.

"Якщо інтереси Туреччини сходяться з інтересами Росії, то, хай як нам це не подобається, але турки діятимуть на свою користь. Ердоган може пригадати Заходу, як Росія нещадно бомбардувала етнічно близькі туркам племена в Сирії, аж поки Туреччина самостійно не збила російський літак", – зазначив Димов.

Водночас Туреччина, фактично, потіснила Росію з південного Кавказу.. Країна взяла активну участь у врегулюванні конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Реалізовує низку інфраструктурних проєктів з країнами Центральної Азії. Якщо поглянути з цього боку, то інтереси Туреччини та України збігаються, не кажучи вже про серйозний рівень військового співробітництва між країнами.

Які зміни будуть в економіці

За словами політолога, якщо виграє Ердоган, то турецька ліра обвалиться ще більше, "завдяки" його економічній політиці. Також буде певна реакція ринків. У випадку перемоги Киличдароглу, ліра навпаки укріпиться, але назовні вийдуть інші проблеми, які останні роки накопичувала турецька економіка.

"Зверніть увагу на риторику Ердогана, коли обговорювали зернову угоду. Він заявляє, що Туреччина забезпечить світ продовольством. Це те, що подобається самим туркам. Коли Ердоган блокує вступ Швеції в НАТО, це також подобається туркам. Він виглядає, як рівний світовим лідерам, до думки якого прислуховуються, а Швеція змінює своє законодавство", – додав Димов.

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