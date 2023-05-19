Натомість конкурент Ердогана на президентських виборах, Кемаль Киличдароглу, заявив, що втручання Росії у вибори в Туреччині є неприпустимим і у випадку перемоги обіцяє перевести стосунки з Росією "з особистих на державні".

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Як Ердоган ставиться до Росії

Реджеп Ердоган, чинний президент Туреччини, заявив, що з Росією у його країни "особливі" стосунки, що все ще розвиваються. Також він поскаржився на Захід через тиск щодо санкцій проти Росії, які Туреччина все ще відмовляється вводити.

Ми не на тому етапі, коли ми б запровадили санкції проти Росії, як це зробив Захід. Ми не зв’язані санкціями Заходу,

– заявив Ердоган.

У президентських виборах, що мають відбутися у Туреччині 28 травня, Реджеп Ердоган є фаворитом. Втім, на першому турі легкої перемоги чинний президент не здобув, хоча його Альянс і зайняв більше половини місць у парламенті.

З конкурентом, Кемалем Киличдароглу, Ердоган не зійшовся у питаннях зовнішньої політики, в тому числі і щодо ставлення до Росії. Перш за все, у своїй передвиборчій кампанії Киличдароглу обіцяє відновити напружені стосунки Туреччини з Заходом. А за кілька днів до проведення першого туру виборів кандидат у президенти і взагалі пригрозив розірвати стосунки з Росією через її втручання у вибори.

"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, руки геть від Турецької держави", – заявив він.

Ердоган у відповідь звинуватив свого суперника у прагненні "відірвати" Туреччину від Росії, а також поскаржився, що Захід дотримується незбалансованого підходу у стосунках з Путіним.

Як проходили вибори у Туреччині