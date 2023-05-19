В то же время конкурент Эрдогана на президентских выборах, Кемаль Киличдароглу, заявил, что вмешательство России в выборы в Турции недопустимо и в случае победы обещает перевести отношения с Россией "с личных на государственные".

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Как Эрдоган относится к России

Реджеп Эрдоган, действующий президент Турции, заявил, что с Россией у его страны "особые" и все еще развивающиеся отношения. Также он пожаловался на Запад из-за давления на счет санкций против России, которые Турция все еще отказывается вводить.

Мы не на том этапе, когда мы ввели бы санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада,

– заявил Эрдоган.

В предстоящих в Турции 28 мая президентских выборах Реджеп Эрдоган является фаворитом. Впрочем, на первом туре легкой победы действующий президент не одержал, хотя его Альянс занял более половины мест в парламенте.

С конкурентом, Кемалем Киличдароглу, Эрдоган не сошелся по вопросам внешней политики, в том числе и по отношению к России. Прежде всего в своей предвыборной кампании Киличдароглу обещает восстановить напряженные отношения Турции с Западом. А за несколько дней до проведения первого тура выборов кандидат в президенты и вообще пригрозил разорвать отношения с Россией из-за ее вмешательства в выборы.

"Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, руки прочь от Турецкого государства", – заявил он.

Эрдоган в ответ обвинил своего соперника в стремлении "оторвать" Турцию от России, а также посетовал, что Запад придерживается несбалансированного подхода в отношениях с Путиным.

Как проходили выборы в Турции