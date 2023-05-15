Большинство голосов на прошедших в Турции 14 мая парламентских выборах получил "Народный Альянс" действующего президента Реджепа Эрдогана. Этот альянс объединяет четыре политические силы.

Читайте также Более 20 лет у власти: что известно о Реджепе Эрдогане, который снова может победить на выборах

Результаты парламентских выборов в Турции

В настоящее время подсчитаны уже почти 100% голосов, и согласно предварительным результатам, Альянс Эрдогана получил 321 мандат. В то же время оппозиция турецкого президента, "Национальный Альянс", получила всего 219 мест в парламенте.

Но при подсчете голосов избирателей председатель Республиканской народной партии Кемал Киличдароглу сообщил, что сначала за "Национальный Альянс" вроде бы проголосовали 60% граждан, а теперь эта цифра опустилась до 50%. Оппозиционер убежден, что это может свидетельствовать об "определенных манипуляциях от провластных членов избирательных комиссий".

Призываю наблюдателей на местах и представителей избирательных комиссий не покидать свои места. Мы не будем спать этой ночью, мои люди. Я предупреждаю Центральную избирательную комиссию YSK, вы должны обеспечить ввод данных в провинциях,

– написал Киличдароглу.

"Национальный Альянс" – это шесть оппозиционных партий Турции, и Кемал Киличдароглу был избран совместно для противостояния Эрдогана на президентских выборах.

За занявший третье место на выборах "Альянс труда и свободы" свои голоса отдали 10,53% турок, и это дало места в парламенте 66 депутатам от фракции. Этот альянс возглавляет прокурдская национально-демократическая партия.

Эрдоган результатами выборов остался доволен, несмотря на то, что накануне ему не удалось победить на президентских выборах в первом туре, и теперь ему придется соперничать с Кемалом Киличдароглу еще раз.

"Несмотря на то, что выборы прошли в такой позитивной и демократической атмосфере, поспешное оглашение результатов в то время, когда еще продолжается подсчет голосов, было бы узурпацией национальной воли", - написал он.

Выборы в Турции: последние новости