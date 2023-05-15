Похоже, что в Турции может состояться 2 тур выборов президента, поскольку после подсчета голосов с 99% урн ни один из кандидатов не набрал 50%. Однако все еще может измениться – сейчас считаются голоса находящихся за рубежом граждан, а у Эрдогана уже более 49%.

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Реакция Эрдогана

Реджеп Эрдоган заявил, что предварительные результаты голосования президентских и парламентских лишь демонстрируют большой отрыв от его Партии справедливости и развития и ее кандидата от других политических сил страны.

Также действующий президент сказал, что готов ко второму туру выборов и поблагодарил каждого поддержавшего его избирателя.

Победителем на выборах вне зависимости от показателей стала Турция и ее народ. Голосование 14 мая стало одним из самых рекордных по явке в истории избирательных процессов нашей страны. На протяжении всей политической карьеры мы проявляли уважение к воле народа. Выражаем уважение к мнению избирателей и на текущих выборах и всех последующих,

– сказал он.

Оппозиция рассчитывает победить во время 2 тура

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии и кандидат от объединенных сил оппозиции Кемаль Киличдароглу заявил, что уверен в своей победе во втором туре. Отметим, что его поддержала и другая оппозиционная партия, которая набрала небольшое количество голосов.

Данные продолжают поступать прямо сейчас. Если наш народ скажет: второй тур, мы это принимаем. Мы обязательно выиграем эти выборы во втором туре. Это все увидят,

– сказал Киличдароглу.

По его словам, "несмотря на клевету и оскорбления", Эрдоган не получил ожидаемого результата.

По состоянию на 9:35 15 мая уже подсчитали 99,2% голосов избирателей. Результаты на данный момент следующие: Реджеп Эрдоган – 49,39%;

Кемаль Киличдароглу – 44,97%;

Синан Оган – 5,21%;

Мухарем Индже – 0,43%.

Напомним, что в этой президентской гонке против Эрдогана объединились 6 турецких оппозиционных партий. Они решительно настроены покончить с его правлением и восстановить независимость правительственных органов.