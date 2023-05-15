Наразі виглядає так, що у Туреччині може відбутися 2 тур виборів президента, оскільки після підрахунку голосів з 99% урн жоден із кандидатів не набрав 50%. Проте все ще може змінитися – наразі рахуються голоси громадян, які перебувають за кордоном, а в Ердогана вже понад 49%.
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Реакція Ердогана
Реджеп Ердоган заявив, що попередні результати голосування президентських і парламентських лиш демонструють великий відрив його Партії справедливості та розвитку та її кандидата від інших політичних сил країни.
Також чинний президент сказав, що готовий до другого туру виборів й подякував кожному виборцю, який його підтримав.
Переможцем на виборах незалежно від показників стала Туреччина та її народ. Голосування 14 травня стало одним із найрекордніших за явкою в історії виборчих процесів нашої країни. Протягом усієї політичної кар'єри, ми виявляли повагу до волі народу. Висловлюємо повагу до думки виборців і на поточних виборах та всіх наступних,
– сказав він.
Опозиція розраховує перемогти під час 2 туру
Лідер опозиційної Республіканської народної партії та кандидат від об'єднаних сил опозиції Кемаль Киличдароглу
заявив, що впевнений у своїй перемозі у другому турі. Зазначимо, що його підтримала й інша опозиційна партія,
які набрали маленьку кількість голосів.
Дані продовжують надходити просто зараз. Якщо наш народ скаже: "другий тур", ми це приймаємо. Ми
обов'язково виграємо ці вибори у другому турі. Це всі побачать,
– сказав Киличдароглу.
За його словами, "попри наклеп та образи", Ердоган не отримав очікуваного результату.
Нагадаємо, що у цій президентській гонитві проти Ердогана об'єдналися 6 турецьких опозиційних партій. Вони рішуче налаштовані покласти край його правлінню й відновити незалежність урядових органів.