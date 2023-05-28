Изменения для Турции будут резкими в любом случае, кто бы ни победил сегодня. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов.

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Оба будут действовать исходя из интересов Турции

По его словам, в случае победы оба кандидата, прежде всего, будут действовать в интересах Турции на международной арене. Если интересы страны будут совпадать с интересами Украины, то большой разницы между тем, кто победит, не будет. Они оба не будут разрывать отношения с Россией, как и делать серьезный уклон на сотрудничество с Западом.

"Если интересы Турции сходятся с интересами России, то, как бы нам это ни нравится, но турки будут действовать в свою пользу. Эрдоган может вспомнить Западу, как Россия беспощадно бомбила этнически близкие туркам племена в Сирии, пока Турция самостоятельно не сбила российский самолет", – отметил Дымов.

В то же время Турция фактически потеснила Россию с южного Кавказа. Страна приняла активное участие в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Реализует ряд инфраструктурных проектов со странами Центральной Азии. Если посмотреть с этой стороны, то интересы Турции и Украины совпадают, не говоря уже о серьезном уровне военного сотрудничества между странами.

Какие изменения будут в экономике

По словам политолога, если выиграет Эрдоган, то турецкая лира рухнет еще больше, "благодаря" его экономической политике. Также будет определенная реакция рынков. В случае победы Киличдароглу лира наоборот укрепится, но наружу выйдут другие проблемы, которые в последние годы накапливала турецкая экономика.

"Обратите внимание на риторику Эрдогана, когда обсуждали зерновое соглашение. Он заявляет, что Турция обеспечит мир продовольствием. Это то, что нравится самим туркам. Когда Эрдоган блокирует вступление Швеции в НАТО, это также нравится туркам. Он выглядит как равный мировым лидерам, к мнению которого прислушиваются, а Швеция меняет свое законодательство", – добавил Дымов.

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