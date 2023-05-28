У неділю, 28 травня, стало відомо, що у другому турі президентських перегонів між Ердоганом та кандидатом від об'єднаної опозиції Кемалем Киличдароглу переміг перший – себто чинний президент. З реакцією не забарився український лідер Володимир Зеленський.

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Перемога Ердогана

Власне, у своєму повідомленні Зеленський привітав чинного лідера Туреччини та наголосив на тісному партнерстві, що повинно розвиватися між нашими країнами.

Вітаю Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи,

– написав він.

Коли все стало зрозуміло

Ще до підрахунку 100% бюлетенів можна було дійти до висновку, що Ердоган втретє обрався на пост президента Туреччини.

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Власне, турецькі ЗМІ близько 22:40, 28 травня з посиланням на главу ЦВК констатували, що підраховано понад 99% голосів, а розрив між двома кандидатами – доволі пристойний. А якщо точніше – близько 2 мільйонів голосів.