Не злякав, а розізлив Трампа: як Путін прорахувався з новими ядерними іграми

Останніми днями Володимир Путін кілька разів похвалився новими ядерними розробками. Проте чергове кремлівське "брязкання ядерною зброєю" не тільки не злякало Дональда Трампа, а й спонукало його до певної відповіді.

Президент США заявив про намір відновити ядерні випробування, щоб "зрівняти умови" з Росією та Китаєм. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, чого хотів домогтися Кремль новими ядерними погрозами та чим це для нього може закінчитися.

Яка мета ядерних маневрів Путіна?

На думку політика, історика та дипломата Романа Безсмертного, росіяни "розвели" Трампа. Адже ні ракета "Буревісник", ні атомна торпеда "Посейдон" не належать до класичних ядерних об'єктів, оскільки реактор там стоїть як двигун. Обидва можуть нести на собі заряд, але не є ядерною бомбою, а засобом донесення ядерної зброї.

Розмови на цю тему задурили голову й Трамп проковтнув наживку, думаючи, що це випробування ядерної зброї,

– сказав Безсмертний.

За його словами, небезпека тепер у тім, що у Вашингтоні можуть заговорити, що потрібно рятувати світ, і почнуть знову готувати якусь зустріч із росіянами. До того ж Кремль підігріває ситуацію тим, що нині відбулися випробування "Буревісника" і "Посейдона", а Росія має ще й ракети "Сармат" та "Ярс", тож може так постійно нагадувати про ядерну компоненту.

Як на Трампа вплинули ядерні погрози Росії?

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов заявив, що намір Трампа відновити ядерні випробування є дуже красномовною відповіддю Росії.

Загрози у вигляді постійного трясіння ядерним арсеналом перестали лякати Трампа й почали його злити,

– вважає Несвітайлов.

Адже, додав він, росіяни загралися й наразі у них немає козирів, що стало очевидним після провальної поїздки путінського представника Кирила Дмитрієва до США. Зокрема, з'ясувалося, що Кремль немає економічних важелів тиску й не може нічого цікавого запропонувати навіть персонально Трампу.

Чому сигнал Трампа не тільки Росії?

Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний вважає, що Трамп не міг проігнорувати нову ядерну активність Кремля.

Не можна було не реагувати на лякалки Путіна, оскільки він уже дістав своїми ядерними "гаджетами". Звісно, таку поведінку другої ядерної держави не могли не помітити у США, тому вони реагують у такий спосіб,

– сказав Лісний.

Водночас, зауважив він, слова американського лідера про відновлення ядерних випробувань є сигналом не лише Росії, а й стосуються також Китаю. Трамп, зокрема, демонструє Пекіну, що серйозно налаштований, коли йому починають погрожувати.

Чим можуть обернутися для Путіна ядерні ігри?

Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський зауважив, що потрібно розуміти, що мається на увазі під ядерними випробуваннями: підрив ядерного боєзапасу в малій кількості чи лише використання знаряддя донесення ядерного озброєння.

Адже, пояснив він, російські випробування "Посейдона" і "Буревісника" стосувалися саме випробування елемента, який може донести ядерну зброю.

За його словами, щоб насправді здійснити ядерне випробування, яких у Росії не було практично з часів розпаду Радянського Союзу, потрібна тривала підготовка, перевірка наявних засобів. Тому якщо будуть ядерні випробування в Росії, Північній Кореї або у США – американці будуть єдиними, у кого вийде.

Путін це розуміє, тому намагається підіймати градус по палаті, щоб показати свою значущість,

– сказав Храпчинський.

Водночас, додав він, знищення Україною стратегічних носіїв Росії, зокрема літаків, які можуть нести ядерну зброю, удари по системах раннього попередження та по ядерній тріаді показують недбалість та неможливість противника забезпечити захист своєму ядерному щиту.

Що відомо про нові ядерні розробки Росії?