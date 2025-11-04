"Путін себе виказав": про що свідчить закон про "вічний призов" у Росії
- Володимир Путін підписав закон про "вічний призов", дозволяючи призов на військову службу протягом усього року.
- Цей крок свідчить про підготовку до продовження війни, оскільки інші методи мобілізації, такі як найм за контрактом та використання ув'язнених, вичерпали себе.
Володимир Путін підписав закон про "вічний призов". Тепер громадян Росії призиватимуть на військову службу не двічі на рік, а протягом усього календарного року.
Політолог Валентин Гладких сказав 24 Каналу, що підштовхнуло Путіна піти на такий ризиковий крок й підписати закон про цілорічний призов. За його словами, треба визнати, що Путін готується продовжувати війну, про що свідчать дані західних розвідок.
Навіщо Путіну новий закон?
На початку повномасштабного вторгнення путінський режим намагався провести мобілізацію у Росії. Тоді цей задум росіянам не вдалося реалізувати, тому Кремль пішов іншим шляхом.
Спочатку створювали підрозділи з ув'язнених. Паралельно з цим активно відбувався найм за контрактом. Однак з огляду на скорочення виплат, що свідчить про ефективність санкцій, цей підхід також себе вичерпав.
Охочих за гроші воювати стає дедалі менше та й грошей вже менше пропонують. Крім цього, багато ув'язнених зрозуміли, що безпечніше відбути покарання, ніж йти на забій в Україну,
– мовив Гладких.
Усе це підштовхнуло Путіна до того, що вони шукають спосіб, як все ж таки провести мобілізацію, але оптимальним способом, щоб уникнути негативних наслідків.
Поки що Путін намагається уникати відкритої мобілізації, тому росіяни шукають спосіб як провести її максимально непомітно для населення. Адже попри усі гучні заяви, путінський режим доволі крихкий.
Які проблеми у Росії з мобілізацією?
Кількість російських добровольців для війни проти України зменшується, попри високі виплати та обіцяні пільги. Через низьку ефективність рекрутингу Кремль може вдатися до примусової мобілізації.
ЗМІ повідомляють про проблеми з поповненням російської армії. За словами військового аналітика Яна Матвєєва, у військах більше не звільняють від служби навіть тих, хто має ВІЛ або гепатит.
Улітку 2025 року Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія намагається збільшити набір контрактників, переманюючи строковиків та іноземців на військову службу.