Путін збирається на саміт G20: чому деякі країни підтримують наміри диктатора

Стало відомо, що Владімір Путін може відвідати саміт G20, для цього в Кремлі коригують його робочий графік. Так Путін намагається продати своєму народу та "країнам третього світу" ідею про збереження власного авторитету.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Він вважає, що уже зараз майданчик G20 не може виконувати свої функції, через наявність там країн з недемократичними поглядами.

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Можливість запрошення кремлівського диктатора на саміт G20, який відбудеться 1 грудня 2023 року, щиро дивує українців. На це Саакян зауважив, що ми самі є заручниками ілюзії, нібито увесь світ розуміє ситуацію, що відбувається і увесь світ підтримує правду.

Якщо ми говоримо про G7, то так, там повний консенсус, тому що там перш за все там демократичні країни,

– додав експерт.

В Росії є свої прихильники

Натомість на саміті G20 присутні як демократичні, так і не демократичні країни, серед них є ті, що симпатизують Росії, її нахабності та агресивності.

Вони, можливо, хотіли б так само зробити, але вони занадто були обережними. Росія, як шибайголова, полізла першою для того, щоб пробігти по цьому мінному полю і сказати: "Та ні, там вже все давно трухляве, це міжнародне право не діє, Захід є інертним і не готовим до протистояння" тощо,

– зауважив Саакян.

Він додав, що низка країн з G20 і ширше – країни глобального півдня, Латинської Америки, Африки, азійських країн спостерігають і розуміють, що їм ближче по духу все-таки Росія. Однак ціна підтримка Росії зараз для них край висока, ризики дуже серйозні.

"Коли Росія не досягла своїх цілей, включився наступний фактор: ніхто не хоче бути частиною поразки, тому вони просто тихенько симпатизують", – зауважив політолог.

Саакян про можливу участь Путіна в G20: дивитись відео

Є країни, яким вигідна війна

Путін зараз анонсує свою участь у саміті, аби показати, що Росія не випала з міжнародних процесів, що нібито її запрошують і залишають рукопотисною. Це їм вигідно для внутрішнього споживача і для продажу у "треті країни", так вони показують, що Росія все ще залишається у топ 20 економік світу.

Зрозуміло, що Індія та Китай готові закривати очі і не говорити прямо Росії, що її там ніхто не чекає,

– додав мовець.

Саме ці країни є добувачами вигоди зараз з Російсько-Української війни. В Росії вони купують енергоносії за вартістю нижчою за ринкову, експортують свої товари тощо.

Саміт не виконує своїх функцій

За словами Саакяна, G20 – це паралізована структура, в якій присутні два протилежні полюси: демократичний і недемократичний. Тому домовитися щодо економічних питань там не зможуть, майданчик існує зараз винятково як комунікаційний.

Цей майданчик, найімовірніше, вже не реабілітується ніколи. Адже після війни в Україні та можливого циклу воєн, що будуть після неї, ми побачимо нову архітектуру безпеки і світоустрою,

– резюмував політолог.

Путін намагається підтримувати авторитет з допомогою пропаганди