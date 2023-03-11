Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Він вважає, що уже зараз майданчик G20 не може виконувати свої функції, через наявність там країн з недемократичними поглядами.

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Можливість запрошення кремлівського диктатора на саміт G20, який відбудеться 1 грудня 2023 року, щиро дивує українців. На це Саакян зауважив, що ми самі є заручниками ілюзії, нібито увесь світ розуміє ситуацію, що відбувається і увесь світ підтримує правду.

Якщо ми говоримо про G7, то так, там повний консенсус, тому що там перш за все там демократичні країни,

– додав експерт.

В Росії є свої прихильники

Натомість на саміті G20 присутні як демократичні, так і не демократичні країни, серед них є ті, що симпатизують Росії, її нахабності та агресивності.

Вони, можливо, хотіли б так само зробити, але вони занадто були обережними. Росія, як шибайголова, полізла першою для того, щоб пробігти по цьому мінному полю і сказати: "Та ні, там вже все давно трухляве, це міжнародне право не діє, Захід є інертним і не готовим до протистояння" тощо,

– зауважив Саакян.

Він додав, що низка країн з G20 і ширше – країни глобального півдня, Латинської Америки, Африки, азійських країн спостерігають і розуміють, що їм ближче по духу все-таки Росія. Однак ціна підтримка Росії зараз для них край висока, ризики дуже серйозні.

"Коли Росія не досягла своїх цілей, включився наступний фактор: ніхто не хоче бути частиною поразки, тому вони просто тихенько симпатизують", – зауважив політолог.

Саакян про можливу участь Путіна в G20: дивитись відео

Є країни, яким вигідна війна

Путін зараз анонсує свою участь у саміті, аби показати, що Росія не випала з міжнародних процесів, що нібито її запрошують і залишають рукопотисною. Це їм вигідно для внутрішнього споживача і для продажу у "треті країни", так вони показують, що Росія все ще залишається у топ 20 економік світу.

Зрозуміло, що Індія та Китай готові закривати очі і не говорити прямо Росії, що її там ніхто не чекає,

– додав мовець.

Саме ці країни є добувачами вигоди зараз з Російсько-Української війни. В Росії вони купують енергоносії за вартістю нижчою за ринкову, експортують свої товари тощо.

Саміт не виконує своїх функцій

За словами Саакяна, G20 – це паралізована структура, в якій присутні два протилежні полюси: демократичний і недемократичний. Тому домовитися щодо економічних питань там не зможуть, майданчик існує зараз винятково як комунікаційний.

Цей майданчик, найімовірніше, вже не реабілітується ніколи. Адже після війни в Україні та можливого циклу воєн, що будуть після неї, ми побачимо нову архітектуру безпеки і світоустрою,

– резюмував політолог.

Путін намагається підтримувати авторитет з допомогою пропаганди