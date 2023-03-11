Путин собирается на саммит G20: почему некоторые страны поддерживают намерения диктатора

Стало известно, что Владимир Путин может посетить саммит G20, для этого в Кремле корректируют его рабочий график. Так Путин пытается продать своему народу и странам третьего мира идею о сохранении собственного авторитета.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он считает, что уже сейчас площадка G20 не может выполнять свои функции из-за наличия там стран с недемократическими взглядами.

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Возможность приглашения кремлевского диктатора на саммит G20, который состоится 1 декабря 2023, искренне удивляет украинцев. На это Саакян заметил, что мы сами являемся заложниками иллюзии, что весь мир понимает ситуацию, которая происходит и весь мир поддерживает правду.

Если мы говорим о G7, то да, там полный консенсус, потому что там прежде всего там демократические страны,

– добавил эксперт.

В России есть свои поклонники

На саммите G20 присутствуют как демократические, так и не демократические страны, среди них симпатизируют России, ее наглости и агрессивности.

Они, возможно, хотели бы так же поступить, но они слишком осторожны. Россия, как оторва, полезла первой для того, чтобы пробежать по этому минному полю и сказать: "Да нет, там уже все давно ветхое, это международное право не действует, Запад инертен и не готов к противостоянию" и т.д.

– заметил Саакян.

Он добавил, что ряд стран G20 и шире – страны глобального юга, Латинской Америки, Африки, азиатских стран наблюдают и понимают, что им ближе по духу все-таки Россия. Однако цена поддержки России сейчас для них крайне высока, риски очень серьезны.

"Когда Россия не достигла своих целей, включился следующий фактор: никто не хочет быть частью поражения, поэтому они просто симпатизируют", – отметил политолог.

Саакян о возможном участии Путина в G20: смотреть видео

Есть страны, которым выгодна война

Путин сейчас анонсирует свое участие в саммите, чтобы показать, что Россия не выпала из международных процессов и остается рукопожатной. Это им выгодно для внутреннего потребителя и для продаж в "третьих странах", так они показывают, что Россия все еще остается в топ 20 экономик мира.

Понятно, что Индия и Китай готовы закрывать глаза и не говорить прямо России, что там ее никто не ждет,

– добавил говорящий.

Именно эти страны являются добытчиками выгоды сейчас из Российско-Украинской войны. В России они покупают энергоносители по стоимости ниже рыночной, экспортируют свои товары и т.д.

Саммит не выполняет своих функций

По словам Саакяна, G20 – это парализованная структура, в которой присутствуют два противоположных полюса: демократический и недемократический. Поэтому договориться по экономическим вопросам там не смогут, площадка существует сейчас исключительно как коммуникационная.

Эта площадка, скорее всего, уже не реабилитируется никогда. Ведь после войны в Украине и возможного цикла последующих войн мы увидим новую архитектуру безопасности и мироустройства,

– резюмировал политолог.

Путин пытается поддерживать авторитет с помощью пропаганды