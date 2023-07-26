Починається хитання: нерішучість Путіна може підштовхнути російських олігархів на певні кроки

Під час невдалого заколоту Євгенія Пригожина російський диктатор показав свою нерішучість та слабкість. Насамперед – російським елітам.

Саме це в найближчий перспективі може вплинути на подальшу ситуацію в Росії. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Путін втрачає хватку

Нещодавно з російського банкіра Олега Тінькова, який виступив проти війни Росії в Україні, Велика Британія зняла санкції. Це викликало обурення багатьох в Україні і на Заході.

Проте Тіньков розповів, що раніше російські олігархи йому говорили, мовляв, чого ти досяг тим, що поїхав з Росії та не підтримав Владіміра Путіна, – західні санкції з тебе все одно не зняли.

А зараз, наголосив Ступак, серед російських олігархів починається хитання. Вони замислюються, що виявляється є можливість "вистрибнути" з-під санкцій, залишити левову частину статків в Росії, як Тіньков, переїхати на Захід і там витрачати кошти.

Як слабкість Путіна вплине на подальшу ситуацію в Росії: дивіться відео

Можна олігархам й залишитись в Росії зі своїми мільярдами, а де гарантія того, що Путін не віддасть наказ забрати всі їхні статки або кинути їх у в'язницю,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Все це також впливає на загальну ситуацію в Росії. Крім того, нерішучість Путіна буде впливати на рішучість представників російської еліти. Вони, розуміючи, що російський диктатор втрачає хватку, почнуть по черзі "вистрибувати" з Росії.

"І чим менше довкола Путіна буде його прибічників з грошима, з владою, з повноваженнями, тим краще буде для нас. Але це середньо та довгострокова перспектива", – підкреслив Іван Ступак.

Що цьому передувало