Починається хитання: нерішучість Путіна може підштовхнути російських олігархів на певні кроки
Під час невдалого заколоту Євгенія Пригожина російський диктатор показав свою нерішучість та слабкість. Насамперед – російським елітам.
Саме це в найближчий перспективі може вплинути на подальшу ситуацію в Росії. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Путін втрачає хватку
Нещодавно з російського банкіра Олега Тінькова, який виступив проти війни Росії в Україні, Велика Британія зняла санкції. Це викликало обурення багатьох в Україні і на Заході.
Проте Тіньков розповів, що раніше російські олігархи йому говорили, мовляв, чого ти досяг тим, що поїхав з Росії та не підтримав Владіміра Путіна, – західні санкції з тебе все одно не зняли.
А зараз, наголосив Ступак, серед російських олігархів починається хитання. Вони замислюються, що виявляється є можливість "вистрибнути" з-під санкцій, залишити левову частину статків в Росії, як Тіньков, переїхати на Захід і там витрачати кошти.
Як слабкість Путіна вплине на подальшу ситуацію в Росії: дивіться відео
Можна олігархам й залишитись в Росії зі своїми мільярдами, а де гарантія того, що Путін не віддасть наказ забрати всі їхні статки або кинути їх у в'язницю,
– припустив ексспівробітник СБУ.
Все це також впливає на загальну ситуацію в Росії. Крім того, нерішучість Путіна буде впливати на рішучість представників російської еліти. Вони, розуміючи, що російський диктатор втрачає хватку, почнуть по черзі "вистрибувати" з Росії.
"І чим менше довкола Путіна буде його прибічників з грошима, з владою, з повноваженнями, тим краще буде для нас. Але це середньо та довгострокова перспектива", – підкреслив Іван Ступак.
Що цьому передувало
- Видання The Washington Post повідомило, що за даними західної розвідки, Путін за 2 – 3 дні до того, як почався заколот Пригожина, знав про його підготування. Через це відбулося посилення охорони зокрема Кремля, а також інших державних об'єктів.
- Як пише видання, хоча Путін мав час для того, щоб придушити заколот та нейтралізувати Пригожина, він нічого не зробив. Ба більше, на початку "перевороту" відбувся "параліч" у владі. Кремль був розгубленим і не знав, як реагувати та дії Пригожина та вагнерівців.
- Водночас в американському Інституті вивчення війни відзначили, що слабкість та повільна реакція Путіна на заколот Пригожина є ознакою його невпевненості у власні здатності згуртувати довкола себе російські еліти.