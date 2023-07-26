Начинается шатание: нерешительность Путина может подтолкнуть российских олигархов на определенные шаги

Во время неудачного мятежа Евгения Пригожина российский диктатор показал свою нерешительность и слабость. В первую очередь – российским элитам.

Именно это в ближайшей перспективе может отразиться на дальнейшей ситуации в России. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Путин теряет хватку

Недавно с российского банкира Олега Тинькова, выступившего против войны России в Украине, Великобритания сняла санкции. Это вызвало негодование многих в Украине и на Западе.

Однако Тиньков рассказал, что раньше российские олигархи ему говорили, мол, чего ты достиг тем, что уехал из России и не поддержал Владимира Путина, – западные санкции с тебя все равно не сняли.

А сейчас, подчеркнул Ступак, среди российских олигархов начинается шатание. Они задумываются, что оказывается возможность "выпрыгнуть" из-под санкций, оставив львиную часть состояния в России, как Тиньков, переехать на Запад и там тратить средства.

Как слабость Путина повлияет на дальнейшую ситуацию в России: смотрите видео

Можно олигархам и остаться в России со своими миллиардами, а где гарантия того, что Путин не отдаст приказ забрать все их состояние или бросить их в тюрьму,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Все это также влияет на общую ситуацию в России. Кроме того, нерешительность Путина будет влиять на решительность представителей российской элиты. Они, понимая, что российский диктатор теряет хватку, начнут поочередно "выпрыгивать" из России.

"И чем меньше вокруг Путина будет его сторонников с деньгами, с властью, с полномочиями, тем лучше будет для нас. Но это средняя и долгосрочная перспектива", – подчеркнул Иван Ступак.

Что этому предшествовало