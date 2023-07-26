Именно это в ближайшей перспективе может отразиться на дальнейшей ситуации в России. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Путин теряет хватку
Недавно с российского банкира Олега Тинькова, выступившего против войны России в Украине, Великобритания сняла санкции. Это вызвало негодование многих в Украине и на Западе.
Однако Тиньков рассказал, что раньше российские олигархи ему говорили, мол, чего ты достиг тем, что уехал из России и не поддержал Владимира Путина, – западные санкции с тебя все равно не сняли.
А сейчас, подчеркнул Ступак, среди российских олигархов начинается шатание. Они задумываются, что оказывается возможность "выпрыгнуть" из-под санкций, оставив львиную часть состояния в России, как Тиньков, переехать на Запад и там тратить средства.
Как слабость Путина повлияет на дальнейшую ситуацию в России: смотрите видео
Можно олигархам и остаться в России со своими миллиардами, а где гарантия того, что Путин не отдаст приказ забрать все их состояние или бросить их в тюрьму,
– предположил экс-сотрудник СБУ.
Все это также влияет на общую ситуацию в России. Кроме того, нерешительность Путина будет влиять на решительность представителей российской элиты. Они, понимая, что российский диктатор теряет хватку, начнут поочередно "выпрыгивать" из России.
"И чем меньше вокруг Путина будет его сторонников с деньгами, с властью, с полномочиями, тем лучше будет для нас. Но это средняя и долгосрочная перспектива", – подчеркнул Иван Ступак.
Что этому предшествовало
- Издание The Washington Post сообщило, что по данным западной разведки, Путин за 2 – 3 дня до того, как начался мятеж Пригожина, знал о его подготовке. Из-за этого произошло усиление охраны Кремля, а также других государственных объектов.
- Как пишет издание, хотя у Путина было время для того, чтобы подавить мятеж и нейтрализовать Пригожина, он ничего не сделал. Более того, в начале "переворота" произошел "паралич" во власти. Кремль был растерян и не знал, как реагировать и действия Пригожина и вагнеровцев.
- В то же время, в американском Институте изучения войны отметили, что слабость и медленная реакция Путина на мятеж Пригожина является признаком его неуверенности в собственных способностях сплотить вокруг себя российские элиты.