Пропагандистские каналы написали, что якобы Олег Тиньков сам удалил сообщение в инстаграме, однако он сообщил, что сообщение исчезло. В то же время бизнесмен заявил, что начал процесс отзыва своего бренда с ранее проданного банка, который назван его фамилией.

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Тиньков отказался от паспорта России: его сообщение исчезло

Пожалуй, Путинские тролли как-то и до инстаграма добрались, мой пост исчез. В нем говорилось, что я решил выйти из российского гражданства из-за вторжения России в независимую Украину. Я против этой войны и убийства мирных людей,

– написал Тиньков.

Он также добавил, что начинает процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" с банка. Бизнесмен объяснил причину:

"когда меня отключали от эмейлов и банка Оливер Хьюз и Станислав Близнюк в марте, после их звонка в администрацию президента, они мне объяснили, что их заставили меня "изолировать" и сменить имя, потому что ассоциируется с врагом народа;

помню, был пресс-релиз на эту изменившуюся тему;

вам удалось захватить банк и вы им сейчас управляете (х**ово, кстати), но это хорошо, меньше денег достанется Путину и войне;

у вас новый хозяин, которым вы там манипулируете;

ну и переименуйте его в "Потанин-Банк", а мое имя не должно ассоциироваться с фашизмом".

Что этому предшествовало

Еще в мае российский бизнесмен Олег Тиньков уехал из России. Тогда же он заявил о том, что не хочет пачкать свои бренды кровью российских солдат и жителей Украины.

Именно поэтому бизнесмен из списка Forbes сказал о выходе из России брендов Tinkoff и La Datcha. Он также напомнил, что открыл в России 4 бизнеса с нуля вопреки, а не благодаря.

По данным Forbes, в 2014 году он был на 1210 месте в списке самых состоятельных людей мира. В 2017 году его доход составлял более 1 миллиарда долларов.

Олег Тиньков также вспоминал, что в лучшие времена Forbes оценивал его состояние в 9,4 миллиарда долларов.

Следует отметить, что у Олега Тинькова рак. Он с 2019 пытается победить лейкемию. В 2020 году Министерство финансов США обвинило его в сокрытии миллиарда долларов доходов.

Кроме того, ранее Тиньков предлагал сделать Путина императором, а Навального называл копией "популистки Юлии Тимошенко".

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