Пропагандистські канали написали, що нібито Олег Тіньков сам видалив допис в інстаграмі, натомість він повідомив, що допис зник. Водночас бізнесмен заявив, що почав процес відкликання свого бренду з банку.

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Варто зауважити, що Тіньков ще весною 2022 року продав свою частку в банку, який названий його прізвищем.

Тіньков відмовився від паспорта Росії: його допис зник

Мабуть, Путінські тролі якось і до інстаграму дісталися, мій пост зник. У ньому мовилось, що я вирішив вийти з російського громадянства через вторгнення Росії в незалежну Україну. Я проти цієї війни і вбивства мирних людей,

– написав Тіньков.

Він також додав, що починає процес відкликання свого бренду "Тінькофф" з банку. Бізнесмен пояснив причину:

"коли мене відключали від емейлів і банку Олівер Х'юз і Станіслав Близнюк у березні, після їхнього дзвінка до адміністрації президента, вони мені пояснили, що їх змусили мене "ізолювати" і змінити ім'я, тому що асоціюється з ворогом народу;

пам'ятаю, був пресреліз на цю тему, що змінилося?;

вам вдалося захопити банк і ви ним зараз управляєте (х**ово, до речі), але це добре, менше грошей дістанеться Путіну та війні;

у вас новий господар, яким ви там маніпулюєте;

ну і перейменуйте його в "Потанін-Банк", а моє ім'я не повинно асоціюватися з фашизмом".

Що цьому передувало

Ще у травні російський бізнесмен Олег Тіньков виїхав з Росії. Тоді ж він заявив про те, що не хоче бруднити свої бренди кров'ю російських солдатів та жителів України.

Саме тому бізнесмен зі списку Forbes сказав про вихід з Росії брендів Tinkoff та La Datcha. Він також пригадав, що відкрив у Росії 4 бізнеси з нуля всупереч, а не завдяки.

За даними Forbes, в 2014 році він був на 1210 місці в списку найбільш заможних людей світу. У 2017 році мав понад 1 мільярд доларів.

Олег Тіньков також пригадував, що в найкращі часи Forbes оцінював його статки у 9,4 мільярда доларів.

Варто зауважити, що у Олега Тінькова рак. Він з 2019 року намагається перемогти лейкемію. У 2020 році Міністерство фінансів США звинуватило його у приховуванні мільярда доларів доходів.

Окрім того, раніше Тіньков пропонував зробити Путіна імператором, а Навального називав копією "популістки Юлії Тимошенко".

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