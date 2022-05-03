Російський банкір Тіньков також сказав, що залишає і саму Росію, бо не може спокійно заробляти в країні, яка вбиває українських дітей та жінок.

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Прощавай Тінькофф Банк. Прощавай Росія. У мене не залишилося нічого у Росії. І це погано для Росії. Я був один з небагатьох, хто зумів усупереч, а не завдяки режиму побудувати 4 різні бізнеси з нуля,

– написав у соцмережі Тіньков.

Банкір зазначив, що у кращі часи Forbes оцінював його статки у 9,4 млрд доларів, і він пишався не сумою, а тим, що в "корупційній та архаїчній Росії" таки можна побудувати чесний, вільний та американський тип бізнесу.

У своєму пості Тіньков розповів, що ніколи не давав хабарів, не мав ділових стосунків з чиновниками і не брав на роботу друзів та знайомих. Каже, що саме цьому йому вдалося побудувати другий в країні банк, який міг стати першим, адже "креативу і модерну діти та дружки силовиків нічого протиставити не могли".

Погрози за власну думку щодо війни

Також Тіньков розповів і погрози, які лунали в його бік через відверту позицію.

"Шкода, що моя країна остаточно скотилася в архаїку, патерналізм і холуйство. Нема Росії, зникла. А погрози мені особисто, людині, яка бореться з найважчим раком крові – лейкемією, бажання покарати всього лише за думку, чесну думку, говорить про остаточне розлюднювання режиму. Бережи вас Бог, мешканці Кремля та Луб'янки", – написав Тіньков.

Він наголосив, що жоден мільярд чи мільйон не вартий сліз дитини та подякував бізнесмену Володимиру Потаніну, який швидко викупив його бізнес.

Я втратив все, але я не втратив душу. Я не можу спокійно заробляти в країні, яка веде війну з сусідом, вбиваючи мирних громадян та дітей, мені не потрібні жодні підстави! Це зло, а я на стороні добра! Боягузи, у вас одне життя і його потрібно прожити як людина,

– додав банків.

Він сказав, що не знає, скільки йому залишилося жити із хворобою, проте він не хоче помирати з цими мільярдами, але "покидьком, боягузом і чмом", як 90% усіх олігархів Росії.

Україна переможе, бо добро завжди перемагає зло

Тіньков наголосив, що Україна переможе, бо добро завжди перемагає зло, а саме цього усіх навчали ще у школі.

Нагадаємо, що засновник банку "Тінькофф" Олег Тіньков ще 28 лютого виступив проти війни з Україною. Він вказав, що загибель невинних людей в Україні – неприпустима.

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