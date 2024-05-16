Китай цього ніколи не зробить: який виклик Путін кинув Пекіну

У Владіміра Путіна 16 – 17 травня запланована дипломатична зустріч у Китаї із Сі Цзіньпіном. Російський диктатор підтримав китайський план завершення війни в Україні, проте ніяк не відреагував на один із пунктів цього плану, що передбачає територіальну цілісність нашої держави. Тому метою візиту Путіна може стати обговорення детальних умов мирного формату, який пропонує Пекін.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Путін перед зустріччю із Сі Цзіньпіном провів дипломатичну підготовку. Він дав інтерв'ю, де похвалив китайський план миру.

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"Він цією похвалою підставив Китай. Кинув йому своєрідний виклик, бо спочатку Росія заявила, що готова домовлятись, але без виведення військ з окупованих територій України, але потім погодилася із мирним планом Пекіна", – сказав він.

Китай у складній ситуації

Рейтерович зауважив, що у китайському мирному плані написано про повагу до територіальної цілісності та державного суверенітету. Там немає уточнення стосовно того, про які кордони мовиться, але на думку політолога, це навмисний хід Сі Цзіньпіна, щоб залишити собі простір для політичних маневрів.

Путін намагається підштовхнути Китай до певної однозначності, щоб Китай, умовно, вийшов і сказав, що визнає факт так званого приєднання частини території України до Росії. Китай такого ніколи не зробить, адже тоді до нього з'являться питання стосовно проблем з Тайванем,

– наголосив він.

Можливі наслідки зустрічі

Ігор Рейтерович вважає, що після візиту Путіна до Китаю Сі Цзіньпін не робитиме гучних заяв щодо завершення російсько-української війни.

Перед початком саміту миру у Швейцарії ми зможемо чітко зрозуміти, яку позицію займає Китай. Якщо буде зменшення економічної співпраці з Росією, то буде очевидним, що Китай готовий долучатися до припинення війни. Якщо цього не відбудеться, то це свідчитиме про те, що Китай вирішив взяти паузу, адже не вважає себе здатним відігравати ключову роль у завершенні російсько-української війни,

– висловився він.

Умови для Китаю

Захід поставив перед Китаєм умову – якщо він хоче співпрацювати з Європою, то треба сприяти завершенню війни в Україні.

Китай зараз на роздоріжжі. Візит Путіна зумовлений тим, щоб Сі Цзіньпін міг особисто для себе з'ясувати, що Путін планує робити далі і як довго готовий воювати,

– припустив політолог.

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