Китай этого никогда не сделает: какой вызов Путин бросил Пекину

У Владимира Путина 16 - 17 мая запланирована дипломатическая встреча в Китае с Си Цзиньпином. Российский диктатор поддержал китайский план завершения войны в Украине, однако никак не отреагировал на один из пунктов этого плана, предусматривающий территориальную целостность нашего государства. Поэтому целью визита Путина может стать обсуждение детальных условий мирного формата, который предлагает Пекин.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Путин перед встречей с Си Цзиньпином провел дипломатическую подготовку. Он дал интервью, где похвалил китайский план мира.

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"Он этой похвалой подставил Китай. Бросил ему своеобразный вызов, потому что сначала Россия заявила, что готова договариваться, но без вывода войск с оккупированных территорий Украины, но потом согласилась с мирным планом Пекина", – сказал он.

Китай в сложной ситуации

Рейтерович отметил, что в китайском мирном плане написано об уважении территориальной целостности и государственного суверенитета. Там нет уточнения относительно того, о каких границах говорится, но по мнению политолога, это умышленный ход Си Цзиньпина, чтобы оставить себе пространство для политических маневров.

Путин пытается подтолкнуть Китай к определенной однозначности, чтобы Китай, условно, вышел и сказал, что признает факт так называемого присоединения части территории Украины к России. Китай такого никогда не сделает, ведь тогда к нему появятся вопросы относительно проблем с Тайванем,

– подчеркнул он.

Возможные последствия встречи

Игорь Рейтерович считает, что после визита Путина в Китай Си Цзиньпин не будет делать громких заявлений о завершении российско-украинской войны.

Перед началом саммита мира в Швейцарии мы сможем четко понять, какую позицию занимает Китай. Если будет уменьшение экономического сотрудничества с Россией, то будет очевидным, что Китай готов участвовать в прекращении войны. Если этого не произойдет, то это будет свидетельствовать о том, что Китай решил взять паузу, ведь не считает себя способным играть ключевую роль в завершении российско-украинской войны,

– высказался он.

Условия для Китая

Запад поставил перед Китаем условие – если он хочет сотрудничать с Европой, то надо способствовать завершению войны в Украине.

Китай сейчас на распутье. Визит Путина обусловлен тем, чтобы Си Цзиньпин мог лично для себя выяснить, что Путин планирует делать дальше и как долго готов воевать,

– предположил политолог.

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