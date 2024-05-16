Про це розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що, за словами Росії, Китай відмовився відправляти свого представника на Глобальний саміт миру. Це може означати те, що Пекін не влаштовують ті умови, які пропонують там. Сі Цзіньпін має на меті відстоювати свій мирний план щодо врегулювання ситуації в Україні.

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Вигода для Китаю

Путін вже заявляв, що перемовини з Україною мають базуватися на китайській формулі миру.

Китайська формула передбачає припинення бойових дій по лінії зіткнення та початок перемовин. Сі Цзіньпін також не забув додати туди й пункти про вигоди для Пекіна, зокрема відмова від політики Заходу односторонніх санкцій, які болюче б'ють по китайській економіці.

Путін їде до китайського лідера для того, щоб вони затвердили спільну позицію – заморозити війну по лінії фронту та розпочати перемовини. Це буде вигідно Китаю. За такою моделлю, Кремлю залишиться та територія України, яку окупували російські війська,

– наголосив політтехнолог.

Постачання запчастин для зброї

Борис Тизенгаузен зауважив, що Китай не постачає Росії зброю, проте запчастини до ракет, які руйнують українські міста – китайські.

Російські ракети не летіли б без мікрочипів (з Китаю – 24 Канал). Росія б не виготовляла новітні дрони без станків. Кремль купує не зброю, а засоби для її виробництва. Без Китаю більшість путінських ракет не були б оснащені необхідними запчастинами,

– сказав він.

Політика Китаю стосовно війни в Україні