"Путін використовує це як шантаж": політолог пояснив, що може гарантувати сталу безпеку Україні
- Адміністрація Трампа продовжує тиснути на Європу, щоб вона активніше підтримувала оборонні спроможності України та свої.
- Політолог Тарас Загородній вважає, що Україна може забезпечити безпеку Європі, якщо отримає стабільне фінансування та необхідні ресурси для оборони.
Сполучені Штати Америки й далі продовжують тиснути на Європу, щоб там активізували зусилля для власної оборони у разі загрози з боку Росії. Адміністрація Дональда Трампа прагне, щоб європейці виділяли більше коштів та активніше підтримували військові спроможності України.
Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що чим більше США тиснутимуть на Європу, тим більше там цінуватимуть Україну. Все тому, що лише наша держава може забезпечити захист для європейців.
Що гарантуватиме безпеку Україні?
Тарас Загородній зазначив, що у Європи є альтернатива американському військовопромисловому комплексу. Мовиться про український досвід ведення війни та розробки й напрацювання у сфері виробництва зброї. Однак для цього від європейців необхідне стабільне фінансування.
Проте Європа часто показує свою слабкість, що, ймовірно, мотивує Росією до посилення агресії.
Путін розуміє, що вони (європейці – 24 Канал) не спроможні реагувати, тому використовує це як шантаж. Але, попри все, Україна – джокер для Європи. Тому ми повинні розуміти свою силу і не применшувати значення нашої країни,
– сказав політолог.
Загородній вважає, що лише наша держава може захистити Європу від загроз з боку Росії.
Однак, щоб це було можливо, необхідно надати Україні всі ресурси, щоб наші військові використовували їх для поставлення Росії.
Це також буде і гарантією безпеки для нашої держави, якщо Сили оборони матимуть достатньо систем протиповітряної оборони, літаків та іншої зброї, аби не дати Кремлю загострювати ситуацію і бойові дії.
Які дії Європи щодо підтримки України?
Україні дуже важливо, щоб Європа посилено допомогу, адже Сполучені Штати Америки почали тиснути, щоб Київ погодився на невигідні умови миру з Росією. Європейці мають знайти спосіб, як вплинути на цю ситуацію, адже будь-які успіхи Кремля можуть також негативно вплинути й на них.
Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс Буває вважає, що Європа має створити власний мирний план для України. Окрім цього також необхідно, щоб європейці менше залежали від США, щоб гарантувати власну безпеку.
У Європі, ймовірно, почали замислюватись над тим, що Україні доведеться пожертвувати власними територіями для миру. Таку думку підтримують не всі, проте розмови про компроміс почастішали.