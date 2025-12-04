Погрожує "будь-яким шляхом" захопити частину Україну: Путін знову зробив маразматичні заяви

Путін знову видав низку маразматичних заяв про війну в Україні. Він продовжив погрожувати "будь-яким шляхом" захопити українські регіони.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю диктатора India Today, яке цитують пропагандистські ЗМІ.

Що сказав Путін?

Путін заявив, що Росія "у будь-якому випадку звільнить" Донбас та "Новоросію" військовим чи іншим шляхом.

Він почав перекручувати факти про війну, додавши, що Росія пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, але нібито "Київ воліє воювати".

Не оминув увагою диктатор й нещодавні мирні переговори у Москві. Він назвав зустріч з Віткоффом і Кушнером "дуже корисною", а тривала вона так довго, а саме майже 5 годин, бо довелося зупинитися на кожному пункті мирного плану США.

За словами президента країни-терористки, Росія не погодилася з деякими пунктами, і "це складна робота".

Він також заявив, що США нібито запропонували розбити 28 пунктів свого мирного плану "на 4 пакети" та обговорювати їх у такому форматі.

Зверніть увагу! Кінцевий варіант мирного плану, як повідомляв президент Зеленський, складався з 20 пунктів.

Путін також "звернувся" до Європи та закликав її "включатися в роботу, а не заважати" мирному врегулюванню.

Інші нещодавні заяви Путіна