Угрожает "любым путем" захватить часть Украины: Путин снова сделал маразматические заявления
- Путин заявил, что Россия "в любом случае освободит" Донбасс и "Новороссию" военным или иным путем.
- Он назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером "очень полезной", но отметил, что Россия не согласилась с некоторыми пунктами мирного плана США.
Путин снова выдал ряд маразматических заявлений о войне в Украине. Он продолжил угрожать "любым путем" захватить украинские регионы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью диктатора India Today, которое цитируют пропагандистские СМИ.
Что сказал Путин?
Путин заявил, что Россия "в любом случае освободит" Донбасс и "Новороссию" военным или иным путем.
Он начал искажать факты о войне, добавив, что Россия предлагала Украине вывести войска с Донбасса и не начинать военных действий, но якобы "Киев предпочитает воевать".
Не обошел вниманием диктатор и недавние мирные переговоры в Москве. Он назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером "очень полезной", а длилась она так долго, а именно почти 5 часов, потому что пришлось остановиться на каждом пункте мирного плана США.
По словам президента страны-террористки, Россия не согласилась с некоторыми пунктами, и "это сложная работа".
Он также заявил, что США якобы предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана "на 4 пакета" и обсуждать их в таком формате.
Обратите внимание! Конечный вариант мирного плана, как сообщал президент Зеленский, состоял из 20 пунктов.
Путин также "обратился" к Европе и призвал ее "включаться в работу, а не мешать" мирному урегулированию.
Другие недавние заявления Путина
На днях Путин пригрозил войной Европе. По его словам, если она начнет воевать с Россией, то вскоре Москве "не с кем будет договариваться", и если это произойдет, то россияне готовы "прямо сейчас" действовать.
Также он заявил, что Россия "действует хирургически" в Украине и это – "не война в прямом смысле слова".
А перед этим российский диктатор объявил о планах создать зону безопасности вдоль границы с Украиной на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине.