Попри намальовані цифри: опозиціонер розповів, чому для Путіна така важлива підтримка виборців

Після закордонного візиту в Китай Владімір Путін неочікувано заїхав у Ростов, де поговорив із Шойгу та Герасімовим. Доцільність таких відвідин важко пояснити інакше, аніж банальним піаром.

Такою думкою із 24 Каналом поділився російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, візит кремлівського диктатора у Ростов-на-Дону був елементом передвиборчої агітації.

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Навіщо Путін приїхав до Ростова

У Росії всі розуміють, що ніяких демократичних виборів у 2024 році не буде. Однак для Путіна принципово важливо вважатися людиною, яка має народну підтримку.

"Російському диктатору неважливо, скільки відсотків підтримки намалює йому ЦВК. Путін розуміє, що для збереження своєї влади йому необхідно мати народну підтримку (бодай на рівні 50% – 24 Канал). Він не бажає повторити долю Саддама Хусейна, і тому активно працює над своїм іміджем", – припустив Гудков.

Геннадій Гудков про дивні дії Путіна: дивіться відео

Путін з'їздив до Китаю: що відомо про зустріч із Сі

Відвідання форуму "Один пояс, один шлях" стало першим великим закордонним візитом Путіна в 2023 році. Окрім розмови з китайським очільником, диктатор також зустрічався з представниками В'єтнаму, Таїланду, Монголії та Лаосу.

Серед оглядачів немає єдності щодо наслідків цього візиту. З одного боку, напередодні поїздки Путін продемонстрував певну підлеглість Китаю, давши вкрай компліментарне стосовно Сі Цзіньпіна інтерв'ю.

З іншого боку, оглядачі відзначають, що в Китай разом із Путіним приїхала велика делегація російських чиновників, включно з міністрами та очільниками державних компаній. З огляду на це, висувають припущення, що в межах зустрічі Путін намагався лобіювати поглиблення економічної співпраці з Пекіном.

Існують різні думки щодо того, чим відповів Китай на запит Путіна. Одна з позицій – Пекін не хоче ставити під загрозу свої відносини з ЄС і відкрито не співпрацюватиме з Кремлем. Однак також є правдою, що через Китай Росія отримує понад 70% підсанкційних товарів, а саме запрошення Путіна в Пекін є спробою "відбілити" його репутацію "нерукоподатного" лідера.