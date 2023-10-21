Несмотря на нарисованные цифры: оппозиционер рассказал, почему для Путина так важна поддержка избирателей

После заграничного визита в Китай Владимир Путин неожиданно съездил в Ростов, где побеседовал с Шойгу и Герасимовым. Целесообразность такого визита трудно объяснить иначе, чем банальным пиаром.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, визит кремлевского диктатора в Ростов-на-Дону являлся элементом предвыборной агитации.

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Зачем Путин приехал в Ростов

В России все понимают, что никаких демократических выборов в 2024 году не будет. Однако для Путина принципиально важно считаться человеком, имеющим народную поддержку.

"Российскому диктатору неважно, сколько процентов поддержки нарисует ему ЦИК. Путин понимает, что для сохранения своей власти ему необходимо иметь народную поддержку (хотя бы на уровне 50% – 24 Канал). Он не желает повторить судьбу Саддама Хусейна, и потому активно работает над своим имиджем", – предположил Гудков.

Геннадий Гудков о странных действиях Путина: смотрите видео

Путин съездил в Китай: что известно о встрече с Си

Посещение форума "Один пояс, один путь" стало первым большим зарубежным визитом Путина в 2023 году. Помимо разговора с китайским руководителем, диктатор также встречался с представителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.

Среди обозревателей нет единства по поводу последствий этого визита. С одной стороны, накануне поездки Путин продемонстрировал определенное подчинение Китаю, дав крайне комплиментарное по отношению к Си Цзиньпину интервью.

С другой стороны, обозреватели отмечают, что в Китай вместе с Путиным приехала большая делегация российских чиновников, включая министров и руководителей государственных компаний. Учитывая это, выдвигают предположение, что в рамках встречи Путин пытался лоббировать углубление экономического сотрудничества с Пекином.

Есть разные мнения относительно того, чем ответил Китай на запрос Путина. Одна из позиций – Пекин не хочет ставить под угрозу свои отношения с ЕС и не будет открыто сотрудничать с Кремлем. Однако также является правдой, что через Китай Россия получает более 70% подсанкционных товаров, а само приглашение Путина в Пекин было попыткой "отбелить" его репутацию "нерукопожатного" лидера.