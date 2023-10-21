Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, визит кремлевского диктатора в Ростов-на-Дону являлся элементом предвыборной агитации.

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Зачем Путин приехал в Ростов

В России все понимают, что никаких демократических выборов в 2024 году не будет. Однако для Путина принципиально важно считаться человеком, имеющим народную поддержку.

"Российскому диктатору неважно, сколько процентов поддержки нарисует ему ЦИК. Путин понимает, что для сохранения своей власти ему необходимо иметь народную поддержку (хотя бы на уровне 50% – 24 Канал). Он не желает повторить судьбу Саддама Хусейна, и потому активно работает над своим имиджем", – предположил Гудков.

Геннадий Гудков о странных действиях Путина: смотрите видео

Обратите внимание! Ранее Путин уже осуществлял аналогичную поездку в Дагестан сразу после мятежа Пригожина. Там для него была создана красивая поддержка всеобщего одобрения, несмотря на то, что еще год назад дагестанцы активно протестовали против мобилизации.

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