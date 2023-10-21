Такою думкою із 24 Каналом поділився російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, візит кремлівського диктатора у Ростов-на-Дону був елементом передвиборчої агітації.

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Навіщо Путін приїхав до Ростова

У Росії всі розуміють, що ніяких демократичних виборів у 2024 році не буде. Однак для Путіна принципово важливо вважатися людиною, яка має народну підтримку.

"Російському диктатору неважливо, скільки відсотків підтримки намалює йому ЦВК. Путін розуміє, що для збереження своєї влади йому необхідно мати народну підтримку (бодай на рівні 50% – 24 Канал). Він не бажає повторити долю Саддама Хусейна, і тому активно працює над своїм іміджем", – припустив Гудков.

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Зверніть увагу! Раніше Путін вже здійснював аналогічну поїзду в Дагестан одразу після заколоту Пригожина. Там для нього створили красиву підтримку всезагального схвалення, попри те, що ще рік тому дагестанці активно протестували проти мобілізації.

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