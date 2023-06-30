Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что российский диктатор, вероятно, еще посетит какие-нибудь республики страны-агрессора.
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"Даже визуально посмотреть на этого персонажа, который там был… ну как это Путин визуально килограммов на 7 похудел за один день? Он вел себя как американский или европейский политик – снимал пиджак, в рубашке ходил и обнимался", – отметил политтехнолог.
А сам российский диктатор никогда в жизни себя так не ведет. Он даже после вручения верительных грамот послам в апреле 2023 года отказался продолжать банкет. Мол, все из-за "карантинных ограничений". А в Дагестане президент России со всеми обнимался. Понятно, что весь Дагестан до визита Путина точно не сидел на 7-дневном карантине.
Поэтому я никогда в жизни не поверю, что Путин, который сидит в бункере, боится даже своих, ему дополнительную охрану (дают – 24 Канал) на совете безопасности, этот 10-метровый стол… Вот этот Путин вдруг решил с кем-то, с простыми людьми обниматься. Это полная чушь,
– подчеркнул Тизенгаузен.
К тому же многие заметили, что у российского диктатора был загримированный синяк под глазом.
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Показательная поездка
Бункерный дед почувствовал, что на фоне его ослабления внутри России после попытки мятежа Пригожина могут "поднять голову", в частности, "сепаратистские силы". В частности, на Северном Кавказе.
"Поэтому этот вояж был туда. Я думаю, что он сейчас будет ездить по наиболее проблемным регионам и показывать, что, мол, "я с вами, все спокойно", – предположил политтехнолог.
Также могут быть кадровые очистки в республиках. Однако это не спасет российского диктатора ни от очередного бунта, ни от "взрыва" на межэтнической почве.
Вояж российского диктатора
- Владимир Путин после "мятежа" главы ЧВК "Вагнера" уехал в Дагестан. Российский диктатор ушел "в народ".
- Кадры его визита обнародовали кремлевские пропагандисты. Во время него бункерный дед подошел к толпе, которая его радостно встречала. Владимир Путин даже обнимался с людьми. Нельзя исключать, что это был не настоящий Путин.
- По всей вероятности, таким вояжем российский диктатор хочет повысить свои рейтинги и отбелить репутацию.