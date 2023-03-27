Стратегічний задум Путіна посипався ще в перші тижні війни: чого хоче досягти ядерним шантажем

Російський диктатор значно прорахувався, коли розпочав погрожувати застосуванням ядерної зброї вже після повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі Захід об'єднався і точно не буде зважати на заяви з Кремля.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду демініціативи імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. За його словами, всі вже побачили, на що здатна Росія.

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Як готувався ядерний шантаж

Тарас Жовтенко переконаний, що наші союзники вже не дивуються новим заявам Владіміра Путіна. Ядерне питання президент Росії обговорював із самопроголошеним очільником Білорусі ще у 2020 році.

"У 2021 році це обговорення набуло якоїсь більш активної фази, вони навіть спільні навчання проводили стратегічних ядерних російських сил і дивилися, як російські бомбардувальники завдають удар з чотирьох напрямків", – пояснив він.

Уже в 2022 році справа дійшла до практичних кроків: у лютому в Білорусі був проведений так званий референдум, де з Конституції прибрали нейтральний і безядерний статус держави, а в червні 2022 року Лукашенко офіційно звернувся до Путіна з проханням розгорнути на території Білорусі ОТРК "Іскандер".

За його словами, у грудні 2022 року Білоруссю було оголошено, що ці комплекси стали на бойове чергування.

У принципі ця ситуація розвивалася в динаміці. Про плани росіян розгорнути свою тактичну ядерну зброю на території Білорусі було відомо за доволі серйозний час саме перед початком повномасштабного вторгнення в Україну,

– підкреслив Жовтенко.

На його думку, якби Росія спершу розгорнула ядерну зброю в Білорусі, а потім почала війну, то ядерна риторика Кремля щодо Заходу була б більш ефективною.

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План Путіна не спрацював

Експерт з міжнародної безпеки розказав, що тоді Захід був не таким згуртованим, тож ядерні погрози Путіна могли б бути дійсно небезпечними для країн Східної і Центральної Європи.

Очевидно, що російський фюрер трішки поспішив з вторгненням в Україну. Зараз ця ситуація розглядається Заходом уже з точки зору року війни, коли російська армія показала, що вона ніяка не друга у світі,

– підкреслив він.

На думку Жовтенка, ядерний шантаж Путіна за рік війни став нікчемним, тому що ще влітку 2022 року західні союзники України, американці особливо, дуже детально пояснили диктатору, чим закінчиться вся ця авантюра з ядерною ескалацією для Росії і персонально для Путіна.

"Тепер ми бачимо, що час від часу Дімон (Дмітрій Медведєв – 24 Канал) щось пише на цю тему про ядерний армагеддон, але ми розуміємо, що його серйозно мало хто сприймає", – пояснив він.

За його словами, російський режим зробив щодо цього питання кроки назад.

Захід чинить опір Росії

Тарас Жовтенко повідомив, що Росія шукає різні способи ефективного впливу.

"Зараз фактично ми бачимо, що Росія хоче повернутися до цього ядерного шантажу, але вже руками Лукашенко, що начебто ядерна зброя на території його країни, значить рішення про її використання умовно в першу чергу приймається з точки захисту безпеки Білорусі", – зауважив він.

Проте, увесь Захід чудово розуміє, що це обман. Диктатор насправді буде використовувати будь-які інструменти для досягнення цілей.

Для нього це ядерний шантаж – це два в одному. Це один зі способів показати і Реджепу Ердогану, і Сі Цзіньпіну, що є ще порох в порохівницях у бункерного діда. А з іншого боку – це спосіб гібридного тиску на Захід,

– додав він.

За його словами, у такий спосіб диктатор хоче припинити потік озброєння до України під час підготовки до весняного контрнаступу. Натомість Захід же робить рішучі кроки на зустріч українській перемозі. Зокрема, НАТО проводить консультації спільно з країнами-членами ЄС щодо того, щоб переорієнтовувати пріоритети на розвиток ВПК.

Ядерні погрози Путіна