Цим скористаються США: чому Путін та Сі відмовились їхати на саміт G20

Майбутній саміт в Індії може перехилити шальки терезів у геополітичній ситуації, зокрема й в економічних відносинах з Росією. Також важливості саміту додасть присутність на ньому Африканського союзу, за вплив на країни-учасниці якого розгортається справжня боротьба.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. На його думку, Сполучені Штати лише виграють від відсутності на саміті очільників "антизахідних" країн.

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Чому Путін та Сі не приїдуть на саміт G20

Немає великої таємниці в тому, що російський диктатор боїться покидати межі своєї країни, боючись чергового перевороту. Однак є ще одна причина, чому Путін не захотів поїхати до Індії: починаючи з 2014 року, багато західних політиків відмовляються тиснути йому руку й розмовляти в неформальній обстановці. Через це російський диктатор не відчуває себе своїм серед світових лідерів.

Натомість відсутність Сі Цзіньпіна є більш показовою. Китай та Індія мають дуже складну історію: територіальні суперечки між ними досі невирішені, а на кордоні час від часу відбуваються сутички.

Відносини індії та Китаю, м'яко кажучи, не є добросусідськими. Індійські політики сприймають Китай як загрозу, а Китай з ревнощами дивиться за розвитком Індії, – пояснив Рибачук.

Нещодавно Індія обігнала Китай за чисельністю населення. Тепер вона прагне обігнати Китай ще й за обсягом економіки. На відміну від Китаю, який після ковіду зіштовхнувся з економічними проблемами, індійська економіка розвивається впевнено.

Через цей контекст Сі Цзіньпіню не дуже комфортно приїздити до Індії одразу після саміту БРІКС, рішення якого оглядачі вважають китайською перемогою. Очільник Пекіну, як і Путін, надіслав на зустріч свого прем’єра.

Олег Рибачук про геополітичну ситуацію напередодні саміту G20: дивіться відео

Як США скористаються відсутністю своїх суперників

Варто зазначити, що Індія ще з 20 століття прагне бути “позаблоковою” країною, не стаючи ані на бік Заходу, ані на бік СРСР. Зараз Індія намагається продовжувати цю політику для того, щоб конкурувати з Китаєм.

До теми: Індія займає дуже неоднозначну позицію щодо російської агресії проти України. Після введення санкцій проти російської нафти Делі став одним з основних імпортерів "чорного золота" з країни-агресорки, яке дуже допомагає Кремлю втримувати свою економіку на плаву. При цьому минулого року на одній із зустрічей з Путіним прем'єр індії Нарендра Моді заявив, що 21 століття не є епохою війни.

Не менш важливо, що на саміт G20 Делі запросив Африканський союз, і Джозеф Байден хоче скористатися відсутністю Путіна та Сі Цзіньпіна для того, щоб посилити свій вплив на Африку.

Важливо! Китай є важливим торговим партнером африканських країн та лідером за інвестиціями в їхні економіки. Однак при цьому аналітики називають політику Пекіну щодо країн колоніальною, адже після китайських інвестицій країни Африки стають більш залежними від свого донора.

Інтереси різних країн переплетені в Африці тому, що цей регіон має великий ресурсний, а також людський потенціал. В майбутньому, коли середній вік населення розвинених країн збільшуватиметься, а народжуваність падатиме, африканські держави зможуть наростити свій вплив на світову економіку завдяки великій кількості робочої сили.

Просто зараз американський президент зустрічається з прем’єр-міністром Індії. І американська дипломатія працює над тим, щоб "відірвати" Індію від Росії. Серед тем, які обговорюватимуть очільники країн, буде спільне виробництво авіадвигунів. Це важливо, адже до останнього часу Індія озброювала свою армію переважно російською технікою.

Що відомо про саміт G20