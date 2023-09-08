Этим воспользуются США: почему Путин и Си отказались ехать на саммит G20

Предстоящий саммит в Индии может преклонить чашу весов в геополитической ситуации, в том числе и в экономических отношениях с Россией. Также важность саммита увеличивает присутствие Африканского союза, за влияние на страны-участницы которого разворачивается настоящая борьба.

Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его мнению, Соединенные Штаты только выиграют от отсутствия на саммите глав "антизападных" стран.

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Почему Путин и Си не приедут на саммит G20

Нет большой тайны в том, что российский диктатор боится покидать пределы своей страны, опасаясь очередного переворота.

Однако есть еще одна причина, почему Путин не захотел уехать в Индию: начиная с 2014 года, многие западные политики отказываются подавать ему руку и разговаривать в неформальной обстановке. Поэтому российский диктатор не чувствует себя своим среди мировых лидеров.

Отсутствие Си Цзиньпина является более показательным. Китай и Индия имеют очень сложную историю: территориальные споры между ними до сих пор не решены, а на границе время от времени происходят столкновения.

Отношения Индии и Китая, мягко говоря, не являются добрососедскими. Индийские политики воспринимают Китай как угрозу, а Китай с ревностью смотрит за развитием Индии, – объяснил Рыбачук.

Недавно Индия обогнала Китай по численности населения. Теперь она стремится обогнать Китай еще и по объему экономики. В отличие от Китая, который после наводнения столкнулся с экономическими проблемами, индийская экономика развивается уверенно.

В этом контексте Си Цзиньпиню не очень комфортно приезжать в Индию сразу после саммита БРИКС, решение которого обозреватели считают китайской победой. Глава Пекина, как и Путин, направил на встречу своего премьера.

Олег Рыбачук о геополитической ситуации в преддверии саммита G20: смотрите видео

Как США воспользуются отсутствием своих соперников

Стоит отметить, что Индия еще с 20 века стремится быть внеблоковой страной, не становясь ни на сторону Запада, ни на сторону СССР. Сейчас Индия пытается продолжать эту политику, чтобы конкурировать с Китаем.

По теме: Индия занимает очень неоднозначную позицию по поводу российской агрессии против Украины. После введения санкций против российской нефти Дели стал одним из основных импортеров "черного золота" из страны-агрессорки, очень помогающей Кремлю удерживать свою экономику на плаву. При этом в прошлом году на одной из встреч с Путиным премьер индии Нарендра Моди заявил, что 21 век не является эпохой войны.

Не менее важно, что на саммит G20 Дели пригласил Африканский союз и Джозеф Байден хочет воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина для того, чтобы усилить свое влияние на Африку.

Важно! Китай является важным торговым партнером африканских стран и лидером по инвестициям в их экономики. Однако при этом аналитики называют политику Пекина по отношению к странам колониальной, ведь после китайских инвестиций страны Африки становятся более зависимыми от своего донора.

Интересы разных стран переплетены в Африке потому, что этот регион обладает большим ресурсным, а также человеческим потенциалом. В будущем, когда средний возраст населения будет развиваться, а рождаемость будет падать, африканские государства смогут нарастить свое влияние на мировую экономику благодаря большому количеству рабочей силы.

Прямо сейчас американский президент встречается с премьер-министром Индии. И американская дипломатия работает над тем, чтобы оторвать Индию от России. Среди тем, обсуждаемых руководителями стран, будет совместное производство авиадвигателей. Это важно, ведь до последнего времени Индия вооружала свою армию преимущественно российской техникой.

Что известно о саммите G20